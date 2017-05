Palabras del Alma para las Madres

También en las voces de los locutores Sadie Thompson y Yohani Cáceres se escucharon ideas como las que siguen, dedicadas a nuestras madres en su Día:

Jamás encontrarás ternura mejor, más profunda, más desinteresada ni más verdadera que la de una madre. (Honoré de Balzac)

Maravillas hay en el universo; pero la obra maestra de la creación es el corazón materno. (Bersot)

Una madre perdona siempre, no importan las razones: ha venido al mundo precisamente para eso. (A. Dumas)

Quien quiere a su madre no puede ser malo. (Musset)

El corazón materno es el único capital que nunca quiebra y con el cual se puede contar todo el tiempo. (Montegazza)

El corazón de una madre es un abismo en cuyo fondo encontrarás siempre refugio y comprensión. (Honoré de Balzac)

Los hijos son las anclas que atan a la vida a las madres. (Sófocles)

El amor de una madre es la energía que hace al hombre conseguir lo imposible. (Marion Garretty)

Una madre es la persona que cuando ve que solo quedan cuatro trozos de carne para cinco comensales, es la primera en decir que nunca le ha gustado la carne. (G. Marx)

Un hombre quiere a su amor más que a nadie, a sus hijos mejor que a nadie, pero a su madre más tiempo que a nadie. (Guderien)

LAS ESPERADAS PALABRAS DEL ALMA, HOY DEDICADAS A MAMÁ

Cuando no tenía a quien acudir, sabía que podía contar contigo.

Cuando todos los caminos se cerraban, tu puerta era la única siempre abierta.

Y cuando todo se ponía difícil ahí estabas tú a mi lado diciéndome que todo saldría bien.

Gracias Mamá por todo lo que hiciste y por todo lo que serias capaz de hacer si te lo hubiera pedido.

Sin ti no sería quien soy actualmente.

Todo te lo debo a ti.



Gracias Mamá por todo lo que me has dado.

Gracias por traerme al mundo, alimentarme, cuidarme y tratar de hacerme una persona de bien.

Gracias por lo que me enseñaste y el amor que me inculcaste.

Gracias por hacerme comprender que el amor verdadero es ese que se entrega, sin esperar nada a cambio.



Gracias Mamá por tu amor, paciencia, comprensión y soportar mis malcriadeces todo el tiempo.

Nunca olvides que te quiero mucho TQM...







Mamá aunque estoy lejos no te olvido y siempre te tengo presente.

Cada flor que veo me recuerda a ti.

Aunque no te lo pueda decir frente a frente, debes saber que te amo.

¡Muchas Felicidades!

UNA FLOR BLANCA POR MI MADRE

Gracias Mamá por aguantar antojos, dolores y años de privaciones.

Por decirle "Si a la Vida" y traerme a este mundo, aunque te costó decirle adiós al mundo que soñabas para ti.

Gracias Mamá y Felicidades en este día.





Gracias Mamá por ser la numero 1 del mundo y por darme la suerte y la dicha de que seas mi Mamá.



Ojalá pudiera volver atrás el tiempo, no para rectificar algo mal hecho, sino para abrazar a alguien que ya no está.

Ojalá pudiera volver atrás el tiempo, no para un ser niño de nuevo, sino para besar a mi madre que extraño cada vez más.

Felicidades Mamá allá donde estés, en la gloria.