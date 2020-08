Sencillamente la radio

Casi son 100 años desde aquel día bendito. Era el 22 de agosto de 1922. La casa de Luis Casas Romero se convirtió en el epicentro y nacieron las primeras ondas radiales «hechas en Cuba».

La historia siguiente muchos la conocen. La radio ha estado presente en todos los escenarios de nuestro país. Ha atravesado, con mejor o peor suerte, cada una de las situaciones.

Tuvimos radio en la Sierra Maestra y radio que publicitaba productos del Norte. Radio transmitiendo discursos que calaban en los corazones. Radio en medio de tensiones coheteriles, de campañas de solidaridad, en tiempos de vacas gordas. Y se creció cuando los vacunos adelgazaron.

Aymara Orizondo Fournier. (Foto: Tomada del perfil de Facebook de la entrevistada)

Las ondas se expandieron más y más a pesar de vientos huracanados. Y fueron el paño de lágrimas de quienes lo perdieron todo o casi todo.

Contar la historia de la radio cubana es contar la historia de un país, de nuestro país. Y también, la de hombres y mujeres que la hicieron, la hacen y la seguirán haciendo, cada día más grande.

Hombres y mujeres que niegan la futura desaparición de ese medio que aman, del que son parte importante y deudores. Hombres y mujeres como estos con los que Vanguardia habla hoy.

Aymara Orizondo Fournier, 25 años como locutora



«Mi historia no es la de la niña que siempre soñó con trabajar en la radio. Yo entré ya de adulta, pero me fascinó. Aunque resulta una frase bastante manida, “la radio sí tiene magia”. Es el reto de dar y trasmitir todo con tu voz. Y a medida que pasan los años, tomas conciencia de la responsabilidad de tu trabajo, de cuánto les importa a las personas lo que haces y cuánto confían en ti.

«No creo que la radio vaya a desaparecer, y en Cuba menos. A medida que las tecnologías se han desarrollado, ella se ha ido sumando. Ahora estamos en audio real, en las redes sociales, y ello nos ayuda a ser descubiertos por las nuevas generaciones y nos da nuevos canales de comunicación».



Franklin Reinoso Rivas, locutor, director de programas, musicalizador y realizador de sonido (jubilado)





Franklin Reinoso Rivas. (Foto: Tomada del perfil de Facebook del entrevistado).

«Para mí, la radio es todo. Durante más de 50 años me involucré en todas las actividades que se realizan. Nunca escatimé mi tiempo. Una gran parte de mi juventud la entregué aquí. Esta ha sido mi vida. De hecho, todavía continúo en este sitio.

«La radio cubana siempre ha jugado un papel fundamental y podría decir que ha sido más profesional e informativa que la de otros países. Siempre ha tenido una gran variedad en cuanto a los programas: informativos, musicales, dramatizados, de orientación. Me niego a aceptar que desaparecerá».



Abel Falcón Curí, periodista con más de 20 años en el medio



«Yo era detractor de la radio. De hecho, comencé mi laboral en el periódico Vanguardia, luego me fui y la W me acogió. Entonces, sin quererlo me fui enamorando de ella. Ahora no me cambiaría por ninguna cantidad de dinero.

Abel Falcón Curí. (Foto: Tomada del perfil de Facebook del entrevistado)..

«Ella tiene su magia, y no resulta un medio menor como algunos piensan. Tiene una gran intimidad con el público. Su inmediatez es innegable, aunque en estos tiempos de redes sociales cada vez resulta más difícil ser el primero en dar la noticia, porque en todas partes hay periodistas potenciales. Pero tiene una forma de hacer periodismo participativo que a otros medios no se les da tan bien.

«La radio ha desempeñado un rol clave en los momentos más difíciles. Hay que preguntarles a los villaclareños qué ha significado para ellos cuando ha habido apagones de todo tipo, incluyendo los digitales. La CMHW ha tenido un liderazgo tremendo en el pueblo, es uno de los emblemas de la provincia».





Jorge Luis Cruz.(Foto: TOmada del perfil de Facebook del entrevistado).

Jorge Luis Cruz, actor y director de programas con más de 30 años en la CMHW



«Llevo 30 años en el Grupo Dramático, aunque empecé desde los 7 años en algunos programas. La radio lo significa todo para mí. He dedicado gran parte de mi vida a ella, es mi hogar. En estos tiempos difíciles nos hemos dado cuenta de la importancia de este medio para el pueblo por toda la información que le aporta, la educación y también el entretenimiento.

«No creo que desaparezca, porque el oyente puede consumirlo haciendo diversas tareas. No es como la televisión, que hay que dedicarle su espacio».



Beatriz Hernández García, periodista recién graduada



«Mis vínculos con la radio comenzaron desde pequeña, con un programa llamado Microfonito informativo. Desde ese entonces tuve contacto con profesores que ahora son mis compañeros. Aunque solo era trabajo de locución, me ayudó mucho para conocer el funcionamiento de la radio.

Beatriz Hernández García. (Foto: Tomada del perfil de FAcebook de la entrevistada)

«No sé si sea ocioso hablar de la magia de la radio, pero en realidad el medio te pone en diálogo directo con el público. Y es muy reconfortante cuando en apenas un año de trabajo ya las personas te reconocen por tu voz o tu manera de dar el crédito.

«Ciertamente, el nivel de escucha no es el mismo que en la época de oro de la radio. Por eso, nos corresponde a nosotros, los radialistas, insuflar toda la energía y la creatividad que necesita para estar acorde con estos tiempos».