Jesús Álvarez López, 35 años en la órbita del Periodismo (+Audio)

Jesús Álvarez López es uno de esos periodistas que no tienen horario ni jornadas pautadas. No le molesta que le digan guajiro, al contrario, siente mucha alegría porque recuerda a Venturilla, zona rural del municipio de Manicaragua, donde trascurrió su niñez y parte de su juventud.



En sus inicios en la radio parecía que todo lo tenía en su contra, pero a golpe de sacrificio y talento se ganó el respeto de sus colegas y un lugar en el corazón de los oyentes.



«Entré por la puerta señorial de la CMHW el primero de marzo de 1985. Me costó mucho trabajo imponerme. Sufrí al escuchar por ejemplo que mi voz no era radial, pero siempre hubo alguien que me dijo: un día el pueblo se acostumbrará a tu voz y creo que lo he logrado, porque al final lo más importante no es incluso la voz, sino el contenido, la sustancia de lo que uno dice».



Álvarez López no le teme a los temas polémicos. Prefiere el campo y siempre grabadora en ristre, como cualquier otro reportero, anda tras la caza de su mejor entrevista, reportaje o cualquier otro género periodístico.

«Soy un periodista polémico, porque como cualquier cubano tengo criterios sobre casi todo. Me nutro de las personas en la calle y el campo, del campesino y del obrero. No voy a decir que la radio es mi vida porque mi vida es la Revolución que hizo visibles a los humildes, pero la amo, porque es el medio que uso para amplificar mis criterios, para darle voz a otros. Entonces, imagínate lo que significa para uno, poder convertirse en la voz de muchos», aseguró.



Jesús conoce los aprietos, sinsabores y alegrías de este oficio en el que puede ser que te recuerden por el error de un día.



“Si de algún mérito me podría enorgullecer es que en más de tres décadas ejerciendo el Periodismo crítico nunca le he buscado un problema a mis jefes por haber sido superficial, ni alguien cuestionado por un trabajo mío pudo probar que mi evaluación fue injusta”.



Jesús Álvarez López conserva una abultada carpeta de galardones con más de 80 premios periodísticos, pero afirma que el de los oyentes es el que más lo gratifica.



«El mejor estímulo lo recibo cuando voy por la calle y reconocen mi labor personas comunes. Es que yo sigo siendo el mismo guajiro que nació en Venturilla y continúa batallando por los mismos ideales y la gente premia la coherencia”.



—¿Qué significa para ti tus hijos, tu familia?



Mi familia es mi vida. A mi padre y a Fidel, debo cualquier virtud. Con mis hermanos crecí huérfano de madre y esa dura prueba en la niñez multiplica el amor. Mis hijos Yulienys, Danai, Lily y Jesús Ernesto serán todos universitarios y tengo la convicción de que serán mejores. Y mi esposa parece destinada por la suerte para hacer más feliz mis últimas décadas de vida.



Jesús Álvarez López es un hombre humilde, que se muestra en los trabajos tal como es. ¡Enhorabuena!, recibe la felicitación de los colegas y oyentes que aprecian tu trabajo, con el matiz inconfundible que tu personalidad le imprime.



«Lo más importante es que pienso escribir esta tarde mi mejor comentario, porque cuando uno se cree que ya llegó comienza a retroceder. Y quiero morir también como Pantoja, con las botas puestas, porque no renunciaré a seguir trabajando, y a seguir esforzándome por representar siempre los intereses de nuestro pueblo revolucionario, mientras pueda ser útil», concluyó.