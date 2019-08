Ramírez Cal: El presentador de la Original

Allá solo es necesario decir sus dos apellidos para que todos distingan a un hombre que por más de cuatro décadas se entregó en cuerpo y alma a la hermosa misión de transmitir imágenes y sonidos con la palabra, y cosechando el cariño no solo de los colegas, también de los oyentes de la conocida como “Reina Radial del Centro.”

Pero más allá de ello, este hombre, que a su edad conserva una buena vitalidad, dice que tiene otro amor: la música de la orquesta Original de Manzanillo.

“Yo comencé en la CMHW el viernes, siete de junio de mil 963, o sea soy un poquitico más viejo que la Original”, sonríe para agregar que poco tiempo después que la orquesta hizo su debut conoció del repertorio, de su existencia.

“En los primeros meses de 1964 contacté con ellos: Pachy, Pedrito Rivero. Percibíamos que tenían un sonido auténticamente distinto a lo que estábamos acostumbrados a escuchar en esta zona: nos parecía el órgano oriental y es ese uno de sus sellos.”

– ¿Cuándo comenzó usted a presentar a la orquesta?

– “Para 1987 Manzanillo acoge el festival nacional de la radio de ese año, y en el hotel Guacanayabo se presentaron. Fue ahí donde comencé a presentar los conciertos de la orquesta. De ahí en lo adelante hemos sido uno.”

– ¿Cómo vive usted esos minutos?

– “Para mí es algo espectacular, que disfruto tanto porque lo considero un privilegio: ya en muchos lugares de la provincia me reconocen como el presentador de la Original y es una cuestión entrañable porque pertenezco a la orquesta sin ser de su nómina. Eso me encanta.

“En 1988 durante un programa que hacíamos en por la FM 93.5 en Santa Clara que se llamaba el Salsómetro (por el que desfilaron Juan Fornelo, Adalberto Álvarez, José Luis Cortés “El Tosco”, Chucho Valdés), Pachy acudió como invitado y a mí se me ocurrió decirle: “Maestro, ya la Original no es de Manzanillo” y él, “no no, sí, sí, seguimos allá, de donde no nos iremos nunca”. “Yo insisto: la Original no es de Manzanillo, es la Original del pueblo de Cuba” y con esa sencillez de su persona entonces me dice: “Ahora sí estoy de acuerdo contigo.”

“Aquí en el centro de la Isla se mantiene ese calificativo: la Original del pueblo, y es verdad, porque en sus conciertos está toda la familia, desde los niños hasta los abuelitos.

– ¿Cómo vivió esta gira de 22 conciertos por toda Villa Clara a propósito del 26 de julio y los 330 años de la ciudad de Santa Clara?

– “Un acontecimiento maravillo, momentos espectaculares. Completo, ese Paseo de la Paz reverenció como siempre a la Súper Charanga de Cuba, su casa aquí en Santa Clara. En todos los municipios, llenas las plazas para disfrutar de una música que es cubanía, porque desde que comienzan baila todo el mundo, algo que hay que experimentarlo.

– ¿Qué canciones disfruta más?

– “Todas: las antológicas y las de ahora. Pero el popurrít me encanta, yo lo digo, lo que vamos a escuchar nos trasladará al pasado, son muchos cantantes, muchos los autores, pero es única la mano maestra, la de Pachy Naranjo, el director antológico de la Original… ¡Qué clase de instante más lindo para recordar, compadre!”

“Hoy bailo con “Un poquito de muchacho”. Una última anécdota: en 1994 en el festival Matamoros son, en el Teatro Heredia, de Santiago de Cuba se les solicitó a todas las orquestas que interpretaran tres obras. Ellos no estaban allí desde hace cinco años. Ya habían pasado por el escenario Los Van Van, NG La Banda, La Aragón, Los Naranjos, de Cienfuegos. Cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de la Original el público presente se puso de pie y comenzó a aplaudir, cantar y bailar. Yo jamás había presenciado semejante escena e incluso Andy Montañez lo conversó conmigo. Son una sensación en cualquier lugar, un privilegio.”

Así lo siente Ramírez Call, el presentador Original, que espera cada nuevo concierto de la Súper Charanga de Cuba por Villa Clara para compartir con sus amigos, sus hermanos./ (Roberto Mesa Matos)