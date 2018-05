Del 12 al 15 de junio, cuarta edición de DialCentro 2018

Convocatoria

Con el fin de estimular la creatividad y propiciar el intercambio de ideas acerca del quehacer radial, la Asociación Hermanos Saíz en Villa Clara, la Dirección Provincial de Cultura, y la Dirección Provincial de Radio, convocan a todos los jóvenes radialistas de hasta 35 años, a participar en la cuarta edición del Encuentro “DialCentro”, que se efectuará del 12 al 15 de junio de 2018, en Santa Clara.

El evento dedica sus sesiones este año, al 85 aniversario de la emisora CMHW, al tercer congreso de la Asociación Hermanos Saíz, y al 90 aniversario del natalicio de Ernesto Che Guevara. Además de los espacios de intercambio y debate relacionados con problemáticas actuales del ámbito radial, el concurso de programas establece las siguientes bases:

1- Podrán concursar todos los jóvenes realizadores del medio radial, de hasta 35 años, sean o no miembros de la AHS.

2- Se competirá en todos los géneros y formatos radiales con muestras que no superen la hora de duración. En caso de programas que habitualmente rebasen ese tiempo, se aceptan ediciones resumen.

3- Los programas participantes se deben haber transmitido en el período comprendido entre el 1º de febrero de 2017 y el 1º de mayo de 2018.

4- Los trabajos a concursar se presentarán en formato MP3.

5- Los programas en concurso deberán acompañarse del guión, así como la correspondiente planilla de inscripción.

6- El frontis de cada guión debe contemplar: nombre del programa, título, nombre del escritor, director, asesor, locutor(es), actor(es), realizador de sonido, y fecha de transmisión.

7- La ausencia de datos y documentos invalida la participación de la obra en concurso.

8- Las obras en soporte CD se remitirán, con la Inscripción: Encuentro de Jóvenes Realizadores “DialCentro”, a la siguiente dirección: Emisora CMHW, Parque Vidal número 4, o en formato digital al correo lesarocha34@gmail.com De igual modo se habilitará una carpeta en el FTP del ICRT para recepcionar los trabajos y la documentación. Para cualquier información puede llamar al teléfono 42227699.

9- El jurado estará integrado por artistas de experiencia, y su decisión es inapelable.

10- Las obras premiadas se darán a conocer en la clausura del evento. Se otorgará un Gran premio, que consistirá en diploma acreditativo y obra de arte, así como tres primeros lugares, consistentes en diploma acreditativo y obras de artesanía. Igualmente podrán entregarse menciones si el jurado así lo considera.

11- El Jurado concederá premios a las siguientes individualidades.

• Mejor guión.

• Mejor dirección.

• Mejor locución.

• Mejor realización de sonidos.

• Mejor actuación.

12- En la presente edición se entregará nuevamente un Premio especial al Mejor proyecto de programa, que no debe haber sido trasmitido en ninguna emisora. Quienes concursen deben presentar un guión cero, con la información referida al nombre del proyecto, su justificación y sus principales características o perfil, además de todos los datos referidos al autor.

13- La sola participación en el concurso significa la plena aceptación de todas sus bases.

14- La presente convocatoria vence el 25 de mayo de 2018.

Modelo de planilla de inscripción

Encuentro “DialCentro” 2018.

Emisora:

Título de la obra:

Tipo de programa:

Fecha de trasmisión:

Tiempo de duración:

Horario de salida al aire:

Miembros del equipo de realización menores de hasta 35 años que concursan:

Nombre y Apellidos Especialidad Carné de Identidad Teléfono/correo electrónico