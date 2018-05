CMHW felicita a las Madres en su Día

Por eso su programación de hoy comienza con el merecido homenaje a Mamá desde la revista informativa "Despertar en familia", prosigue con "Tu favorito", y luego cierra con el "Musical Recreativo del Domingo"; todos con secciones y emisiones especiales dedicadas a las Madres. Las Palabras del Alma van dirigidas hoy a quienes nos dieron el ser.



Recuerde que usted puede escucharnos en audio real por internet y también aprovechar para enviar su felicitación a través de los correos de esos programas: tufavorito@cmhw.icrt.cu despertarenfamilia@cmhw.icrt.cu y recreativo@cmhw.icrt.cu

LAS ESPERADAS PALABRAS DEL ALMA, HOY DEDICADAS A MAMÁ

Cuando no tenía a quien acudir, sabía que podía contar contigo.

Cuando todos los caminos se cerraban, tu puerta era la única siempre abierta.

Y cuando todo se ponía difícil ahí estabas tú a mi lado diciéndome que todo saldría bien.

Gracias Mamá por todo lo que hiciste y por todo lo que serias capaz de hacer si te lo hubiera pedido.

Sin ti no sería quien soy actualmente.

Todo te lo debo a ti.



Gracias Mamá por todo lo que me has dado.

Gracias por traerme al mundo, alimentarme, cuidarme y tratar de hacerme una persona de bien.

Gracias por lo que me enseñaste y el amor que me inculcaste.

Gracias por hacerme comprender que el amor verdadero es ese que se entrega, sin esperar nada a cambio.



Gracias Mamá por tu amor, paciencia, comprensión y soportar mis malcriadeces todo el tiempo.

Nunca olvides que te quiero mucho TQM...







Mamá aunque estoy lejos no te olvido y siempre te tengo presente.

Cada flor que veo me recuerda a ti.

Aunque no te lo pueda decir frente a frente, debes saber que te amo.

¡Muchas Felicidades!

UNA FLOR BLANCA POR MI MADRE

Gracias Mamá por aguantar antojos, dolores y años de privaciones.

Por decirle "Si a la Vida" y traerme a este mundo, aunque te costó decirle adiós al mundo que soñabas para ti.

Gracias Mamá y Felicidades en este día.





Gracias Mamá por ser la numero 1 del mundo y por darme la suerte y la dicha de que seas mi Mamá.



Ojalá pudiera volver atrás el tiempo, no para rectificar algo mal hecho, sino para abrazar a alguien que ya no está.

Ojalá pudiera volver atrás el tiempo, no para un ser niño de nuevo, sino para besar a mi madre que extraño cada vez más.

Felicidades Mamá allá donde estés, en la gloria.