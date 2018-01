Felicitan a radialistas villaclareños por su profesionalidad y entrega

Así se evidenció en el balance del trabajo realizado en 2017, donde Onelio Castillo Corderí, Director General de la Radio Cubana, extendió una felicitación a los realizadores de la provincia.

En el enriquecedor debate no pudo faltar el recuento de los heroicos días vividos antes, durante y después del devastador paso del huracán Irma por el territorio.



A propósito, en el intercambio se insistió en que la Radio volvió a ser Reina durante esa cobertura especial, afirmación que Castillo Corderí valoró con varias dimensiones, “una puede estar en la magnitud de la audiencia y su ampliación en un momento concreto”, manifestó, “pero otra -no menos importante- está en la grandeza de este medio y de una emisora como CMHW, y en ella se resume el espíritu y el empuje de todo un sistema que no necesariamente precisa de condiciones meteorológicas excepcionales para brillar por su talento, profesionalidad y carácter”, enfatizó.



También se sumó a este elogio Alfonso Noya Martínez, Presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), quien asistió a este encuentro, donde se dedicó tiempo a las preocupaciones para lograr un mejor producto comunicativo, como la capacitación de los recursos humanos, el empleo de las nuevas tecnologías, la gestión de contenidos para hacer coincidir la agenda pública con la mediática, entre otros asuntos.

Momento emotivo fue la entrega de la condición de Maestros de Radialistas a los destacados realizadores Jorge Gómez Gutiérrez, Rogelio Castillo Moreno y Fernando González Castro, a quienes se les reconoció su ejemplo, constancia y entrega pedagógica en la formación de nuevas generaciones.



Igualmente, el Sindicato de la Cultura otorgó la condición de Colectivo Distinguido a la Emisora CMHW, que este año celebra su aniversario 85 y ciñe su corona como Reina Radial del Centro. /Con información de María Teresa Valdés. Fotos: Dalia Reyes Perera.