Cohíba, marca líder de tabaco en Centroamérica

En entrevista con Prensa Latina, el empresario costarricense ofreció detalles sobre el incremento en la venta de los tabacos Club, tendencia a la que se suma la nueva marca Cohíba Short, una mezcla entre el anterior y el Purito, que abre muchas expectativas en el mercado de los Habanos.



Además resaltó la calidad del empaque y formato de este tipo de cigarro, presentado en la pasada edición del Festival del Habano en Cuba, algo que a su juicio resulta muy saludable para el negocio.



Al respecto, afirmó que los tabacos cubanos tienen una aceptación muy positiva y ascendente en Centroamérica, un área geográfica en desarrollo en el sector del turismo, donde los principales visitantes son los estadounidenses, quienes ya no poseen tantas restricciones para comprar y llevar consigo este producto.



García Cruz precisó que pese a las fuertes prohibiciones y sanciones que imponen las autoridades de salud a los fumadores en países como Panamá, donde los precios de estos productos son elevados, el Habano cubano tiene aceptación entre la gente.



No obstante, “nuestros mercados están enfocados principalmente al turismo, donde se concentra el consumidor que más busca ese producto, el cual tiene posibilidades de venderse en cualquier tipo de comercio, dada su calidad y exclusividad”, aseguró.



A pesar de ser un producto de lujo, intentamos aproximarlo a cualquier persona, pues es bien demandado, recalcó.



Desde su creación en 1966 en La Habana, Cohíba no es solo la marca insignia de Internacional Cubana de Tabacos S.A (ICT), sino también la más prestigiosa en el mundo del cigarro Premium, con un crecimiento anual de poco más del cuatro por ciento en los últimos años.



Fundada en 2010 en Costa Rica, Cruz Canela and Trust GB S.A, es el distribuidor exclusivo de Habanos S.A para ese país y Nicaragua, además de los tabacos mecanizados comercializados por ICT para toda Centroamérica.