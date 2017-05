El Minrex y la ONDI convocan a concurso de carteles #NoMásBloqueo

Según anunció el director de Comunicación e Imagen del Minrex, José Carlos Rodríguez, las 15 mejores obras serán reunidas en una exposición en La Habana, que luego viajará a Nueva York y a Washington, y se aspira pueda circular por otras capitales del mundo.



Este es un certamen necesario porque el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la isla por parte de Estados Unidos sigue vigente a pesar de algunas medidas tomadas en la última etapa del mandato de Barack Obama, apuntó.



Incluso, recordó, el entramado de disposiciones afecta no solo a Cuba, sino a terceros países y hasta a los propios ciudadanos estadounidenses.



Todavía esa vieja y fallida política hace daño a muchas personas y provoca pérdidas millonarias a esta nación, recalcó Rodríguez.



Para la directora de la ONDI, Gisela Herrero, el concurso es una forma de acompañar la demanda contra el bloqueo por medio de la gráfica y el diseño.



En la actualidad, hay guerras que se generan desde los medios de comunicación, las imágenes y las tecnologías tienen mucho peso en ese sentido, indicó.



A su juicio, el diseño gráfico juega un papel importante en los actuales escenarios políticos, por eso la ONDI acogió muy bien la iniciativa, agregó.



Herrero recordó que la gráfica y el cartel cubano cuentan con un gran reconocimiento a nivel internacional.



Los organizadores pretendemos reunir una colección de piezas que 'logre ser una verdadera arma contra el bloqueo', sostuvo.



Esta convocatoria va dirigida a diseñadores, artistas y estudiantes de diseño de todo el país: se pueden presentar las obras de manera individual o en grupo (no más de cinco personas) y solo aceptarán trabajos inéditos.



El plazo de admisión vence el 17 de agosto próximo y el 5 de septiembre de este año podrán conocerse los resultados.



Desde el mismo nombre, el certamen adopta códigos propios de las redes sociales con el fin de insertarse en ese y otros espacios, de hecho, más adelante proyectan transferir los trabajos premiados a otros soportes, no solo gráficos.



El lanzamiento de este concurso ocurrió en el marco de la XIV Semana del Diseño en Cuba, la cual culmina el 12 de mayo.