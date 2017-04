Cuba y Turquía buscan incrementar comercio bilateral

«Cuba y Turquía están hoy más interesados que nunca en hondar las relaciones económicas, comerciales y de inversión», dijo Mustafa Cikrikcioglu, vicepresidente del Consejo de la Asociación de Exportadores (TIM, por sus siglas en turco) del país otomano en la conferencia de prensa que dio clausura al encuentro entre empresas de ambas naciones.



En las reuniones efectuadas en esta capital entre el lunes y martes pasados, el Presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Orlando Hernández Guillén, ofreció información detallada sobre el estado de la economía cubana a los visitantes con el objetivo de brindar una perspectiva clara de los principales sectores en los que se pudiese colaborar.



«Este encuentro, primero de su tipo entre delegaciones turcas y cubanas, tuvo como objetivo principal intercambiar ideas sobre las posibles aéreas de intercambio y nos dio un punto de partida claro para seguir trabajando en aumentar los niveles de negocios», expresó Cikrikcioglu.



Hasta la fecha el intercambio económico entre Cuba y Turquía es de 20 millones dólares anuales, pero los representantes del TIM consideran esta cifra muy baja si tenemos en cuenta la potencialidad económica de ambos países.



«Si todo continua según lo planeado, prevemos un aumento tangible de hasta 100 millones de dólares en los primeros dos o tres años luego de la firma de los primeros acuerdos de comercio e inversión y de hasta 200 millones luego de los primeros cinco años», aseguró el vicepresidente del TIM.



Entre los principales sectores sobre los que se planea intercambiar están la construcción, el turismo, la energía solar y los servicios.



«Turquía recibe anualmente cerca de 30 millones de turistas. Tenemos ampliosconocimientos en ese sector en particular y tenemos la voluntad de compartir nuestras experiencias con Cuba», expresó Cikrikcioglu.



También destacó la importancia de tener desde el pasado 20 de diciembre un vuelo directo entre Estambul y La Habana, lo cual permite un mayor acercamiento no solo de nuestros gobiernos y sectores empresariales sino de nuestros pueblos.



Como parte de su visita en la Isla los miembros del TIM se reunieron con funcionarios de los ministerios de Turismo, Transporte, Energía y Minas y de Comercio Exterior. Además, intercambiaron con representantes del Banco Nacional de Cuba.



Por su parte, la embajadora de la República de Turquía acreditada en Cuba, BerrisEkinci, expresó el deseo de ese país en seguir con el proyecto de este encuentro.



«Turquía desde 2002 y hasta la fecha tiene un especial interés en el intercambio económico, comercial y de inversiones en América Latina y el Caribe», expresó.



«Nuestro país vive hoy una realidad difícil. Vivimos en una geografía compleja. La escalada de violencia y terrorismo en la región nos ha afectado, aunque la prensa occidental en ocasiones ha exagerado las circunstancias de los sucesos» señalóEkinci.



Recientemente, Turquía aprobó un referéndum que planeta alrededor de 18 nuevas reformas que se aplicarán luego de 2019. Según la diplomática, estas nuevas medidas no afectaran la política exterior o comercial del país euroasiático ni su interés en seguir profundizando sus relaciones con América Latina y Cuba en particular.