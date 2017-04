¡Venezuela no se va a rendir, Venezuela seguirá el curso marcado por el Gigante Hugo Chávez!

Ante un enardecido auditorio que colmó el Palacio de Convenciones, de la capital cubana, el jefe de Estado bolivariano recordó la celebración del aniversario 125 de la creación del Partido Revolucionario Cubano (PRC), por el Apóstol José Martí.



"Esta lucha no ha sido ni será corta, y la juventud debe entender que el camino andado hasta ahora debe ser tomado con absoluta responsabilidad y conciencia. El siglo XIX tuvo un Bolívar, un Martí, un Sucre, un Morazán, y el siglo XX fue el siglo de la irrupción del imperialismo estadounidense", aseveró al referirse a los antecedentes históricos y políticos de las luchas americanas por su independencia y autodeterminación.



Luego agregó que el siglo XX fue testigo de cómo se enlazaban las antiguas oligarquías corrompidas con los intereses de la élite imperialista que ha dirigido el destino de Estados Unidos, y enfatizó que la Organización de Estados Americanos (OEA) "nació, precisamente, como heredera de las Conferencias Panamericanas que José Martí denunciara entonces".



Significó que nunca la dignidad ha sido otorgada por quienes la han arrebatado en momentos históricos, y más adelante destacó que Cuba ha marcado una época y "tiene que sentirse orgullosa del ejemplo que le ha dado a los pueblos del mundo".



Sobre el papel de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el dignatario venezolano contrastó que si la OEA está marcada por el espíritu de la división y el esclavismo, el ALBA está marcada por la fuerza de la solidaridad y la unión práctica.



Respecto a la situación actual que vive el pueblo de Venezuela, reflexionó que su país está en la mira desde hace tiempo, desde la llegada de la Revolución Bolivariana y el surgimiento de un liderazgo que lo cambió todo.



"En 18 años la Revolución Bolivariana ha soportado embestidas de todo tipo. Maduro recordó que mañana se celebra otro aniversario del intento de golpe de Estado perpetrado al Comandante Hugo Chávez, golpes de estado estamos enfrentando ahora en Venezuela y lo está dando la derecha oligárquica", reafirmó.



De todos los golpes que hemos soportado en Venezuela, el más duro fue la pérdida física de nuestro comandante Hugo Chávez, padre de una revolución tan joven como la bolivariana. Recientemente ocurrió la siembra del comandante en Jefe, Fidel Castro, líder de una Revolución ya madura que tenía a un pueblo, a Raúl".



En otra parte de su discurso, Maduro dijo que el mecanismo para alcanzar la unidad de Nuestra América no es la OEA, es el ALBA, el MERCOSUR, "donde se busca cómo podemos ayudarnos y no cómo hacer botín uno del otro, ni cómo saquear el uno al otro".



Ratificó que esa es la tarea principal y este es nuestro espacio. "No podemos dejar que venga Luis Almagro con una varita mágica a darle felicidad y bienestar a nuestros pueblos. No ha sucedido ni va a suceder".



"Venezuela no se va a rendir, Venezuela va a seguir el destino digno de un gigante. Muchas Gracias Cuba, muchas gracias ALBA. Que viva Cuba, que viva Fidel, que viva Chávez, que viva la Revolución Bolivariana", sentenció al intervenir en el acto de solidaridad con la patria de Simón Bolívar, que precedió al XV Consejo Político del ALBA-TCP, celebrado este lunes en la mayor de las Antillas.