Insiste Díaz-Canel en la formación integral de los universitarios

Al intervenir en el Balance del Ministerio de Educación Superior (MES), Díaz-Canel convidó a que los docentes utilicen las facilidades tecnológicas para trasmitir sus saberes a los futuros profesionales cubanos, a tono con las características propias de esas generaciones, integradas por “nativos digitales”.



Expresó que como parte del proceso de informatización de la sociedad se han creado multimedias, materiales audiovisuales y aplicaciones sobre diversos temas, que incentivan al alumno a la búsqueda de contenidos beneficiosos para su formación.



En presencia de José Ramón Saborido y Ena Elsa Velázquez, titulares del MES y del Ministerio de Educación, respectivamente, significó el legado del líder de la Revolución Fidel Castro, cuyos valores y acciones es necesario preservar.



Al referirse a las insatisfacciones de los egresados, Díaz-Canel mencionó la inconformidad de algunos con la ubicación laboral, lo cual propicia la falta de compromiso e identidad con los proyectos tanto en el ámbito laboral como social.



Ante rectores de las universidades del país, viceministros del MES y directivos de la red de centros, Saborido subrayó que no obstante los significativos avances en 2016 en varias áreas, aún no se utiliza con eficiencia, intencionalidad y eficacia todo el potencial humano existente.



Precisó que al cierre del año anterior el claustro estaba integrado por 20 mil 874 profesionales, se reincorporaron 785 pedagogos jubilados, y se produjeron dos mil 044 bajas.



Mencionó entre las debilidades la irresponsabilidad y poca implicación de algunos empleadores, la baja demanda de formación de posgrados en el sector no estatal, la poca diversidad en las investigaciones y publicaciones científicas, y la articulación entre los proyectos de desarrollo sociocomunitario y los programas de desarrollo económico.



Sobre el binomio universidad-barrio, Santiago Lage, rector de la casa de altos estudios Ignacio Agramonte y Loynaz, de Camagüey, dijo que a los estudiantes hay que darles tareas concretas, y ejemplificó cómo en ese territorios ellos realizan festivales y actividades de cultura para el pueblo.



Respecto a la superación de los docentes, Martha del Carmen Mesa, rectora de la Universidad de Oriente, añadió que el prestigio de la educación superior cubana recae en la preparación de su claustro, y “no es posible lograr valores en los estudiantes si no tenemos los valores en los profesores”, acotó.



En el balance del MES, con sede en el Palacio de Convenciones de La Habana, los directivos coincidieron en la importancia del diálogo con los estudiantes fuera del espacio del aula, de conocer cómo piensan, cuáles son sus aspiraciones e inculcarles otros saberes igual de importantes para la vida.



Asistieron también a la reunión, Olga Lidia Tapia, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido; Jennifer Bello, miembro del Consejo de Estado y presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria; ; Antonio Becali, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, e Ismael Drullet, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte.