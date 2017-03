Royal Caribbean de EE.UU. ancla en La Habana (+Fotos)

La compañía estadounidense Royal Caribbean Cruise Line Ltd., con sede en Miami, realizó este viernes la primera operación hacia el destino Cuba con la llegada del crucero Azamara Quest a la rada habanera.



En el estreno, Adam Goldstein, presidente de la Royal Caribbean, agradeció a las autoridades cubanas las facilidades brindadas para concretar el vínculo con la Isla, lugar al que han querido viajar durante cinco décadas, y ahora pueden darles esa oportunidad a sus clientes.

Anunció próximos viajes de sus cruceros a La Habana, y ratificó el deseo de seguir trabajando fuerte para hacer futuras escalas en otros puertos cubanos, y tratar con las autoridades temas de infraestructura, ambientales, y de suministros.

Ángel Díaz Albertini, gerente general de Aries Transportes S.A., de Cuba, cortó junto a Goldstein la cinta inaugural, y manifestó complacencia por el incremento de la actividad de cruceros en Cuba.

Lamentó que los viajeros estadounidenses tienen prohibido viajar a Cuba en calidad de turistas, limitación impuesto por el bloqueo de EE.UU. a la Isla, el cual obliga a sus ciudadanos a acogerse a una de las 12 categorías establecidas por el Departamento del Tesoro.

No obstante, resaltó la importancia de mantener las operaciones de buques de compañías estadounidenses hacia Cuba.

Royal Caribbean Cruise es la cuarta compañía estadounidense que incorpora a La Habana en sus destinos; antes lo hicieron Carnival Cruise Line; Pearl Seas Cruise, y Norwegian Cruise.

La Royal..., tiene un programa de viajes al puerto habanero desde Miami, recorrido destinado a los navíos Azamara Quest y Empress of the Sea, este último con espacio para dos mil cinco viajeros.

El Azamara Quest tiene capacidad para casi 700 pasajeros, y en este primer viaje vino con todas sus capacidades ocupadas.