Alistan festejos por el 4 de Abril Sumando Ideas

La de este 4 de abril volverá a ser otra fiesta de la continuidad, un homenaje a Fidel, una celebración... Cuba entera será toda iniciativa, y los escenarios productivos, históricos, deportivos, políticos y recreativos en que se desenvuelve nuestra juventud se visten de gala para el gran convite por el cumpleaños 55 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y el 56 de la Organización de Pioneros José Martí.



Fe de ello dio este miércoles Ronal Hidalgo Rivera, segundo secretario del Comité Nacional de la UJC, en diálogo con la prensa, en el que resaltó que para homenajear la memoria y abonar los caminos venideros, los niños, adolescentes y jóvenes se han propuesto festejar más allá de sus espacios habituales, primero con el cumplimiento de lo que toca a cada cual, y luego en las comunidades, para que este sea un agasajo de todo nuestro pueblo.



Mucho ha desarrollado la organización juvenil por este onomástico y mucho es lo que queda por hacer, comentó Hidalgo Rivera, quien mencionó entre las principales actividades la amplia jornada de trabajo voluntario del próximo 26 de marzo en el país, cuya sede central será la provincia de Sancti Spíritus.



Igualmente, las acampadas antimperialistas ocurrirán en toda la Isla la noche del 2 de abril, con la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara, de Villa Clara, como sede mayor. Allí se reunirá, al igual que en el resto de la nación, un amplio grupo de jóvenes de los diferentes sectores, incluidos los de territorios vecinos como Cienfuegos y Sancti Spíritus, para no solo festejar el 4 de abril, sino también para homenajear al Guerrillero Heroico, en el aniversario 50 de su caída en combate, afirmó el dirigente juvenil. Agregó que por el cumpleaños de la UJC continuarán los espacios de Conexión Necesaria, los Activos de jóvenes campesinos y encuentros con la historia y sus protagonistas.



Tiempo habrá también para la cancelación de un sello especial por este más de medio siglo de unidad del movimiento juvenil y de que la UJC asumiera ese nombre como organización, así como para la elección del primer delegado directo al 19no. Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, a realizarse en Sochi, Rusia, en octubre próximo. Ese honor corresponderá a la Unidad Empresarial de Base Azucarera Primero de Enero, en Ciego de Ávila.



El gran convite por este 4 de abril significará, asimismo, un antes y un después para los jóvenes que recibirán condecoraciones estatales, para los centros que tomarán la Bandera de Honor de la Juventud Comunista, para quienes ingresen a las filas de la vanguardia política juvenil y para aquellos colectivos que sean distinguidos con la condición Aniversario 55 de la UJC. No menos importante será para quienes participen el propio día del cumpleaños en la gala político cultural en el capitalino teatro Karl Marx.



Por estos días se siente un gran hormigueo de entusiasmo y amor colectivo en cada sitio, aseguró el Segundo Secretario de la UJC, quien además convocó a que cada joven asuma como suya esta celebración y le sigan poniendo mucho de su creatividad, ganas de hacer y de asegurar desde su labor cotidiana la continuidad de la Revolución y del legado de nuestro Fidel, a quien está dedicada por entero la celebración, pues aunque cambien los tiempos persisten las mismas ansias y sueños fundacionales.



Sumando ideas



«Un solo latido multicolor» es el gran empeño que unió en un trío perfecto al grupo Moncada, el dúo Buena Fe y a Casabe para regalar su talento musical a las celebraciones. Así se escuchará Gallo de pelea, el tema que acompañará el festejo por el cumpleaños de la UJC, en una gira nacional que abarcará todas las provincias del país, que iniciará en la Isla de la Juventud este sábado y concluirá el 27 de abril en Sancti Spíritus.



Este es un tema que defiende la identidad, lo nuestro, sin negar la influencia foránea, pero siempre dentro de una onda dinámica, moderna, divertida, aseguró Israel Rojas, director de Buena Fe.



Jorge Gómez, director de la agrupación Moncada, apuntó que al trabajar en este proyecto se siente como la primera vez cuando fue llamado para una gira nacional. «Sin una gran historia no va a haber nunca un gran futuro, y sin hacedores que comprendan verdaderamente esa historia no se podrá hacer un futuro bien hecho; por esa premisa aboga este Gallo de pelea, porque exista una confluencia de generaciones».



Llevar a la juventud y a todo nuestro pueblo en especial mucha alegría, pensamiento y sentido de pertenencia, ha sido una premisa de esta melodía, aseguró Gabriel Reyes (Casabe), realizador audiovisual devenido productor de música electrónica, coautor, junto a Buena Fe, del tema musical, quienes lo interpretan con Duani Ramos (en representación de Moncada), el más popular de los participantes en el concurso Sonando en Cuba, en su segunda temporada.



Y para que Gallo de pelea conquiste a todos se hará acompañar del video clip, que ha dirigido el joven realizador Omar Leyva.



El Segundo Secretario de la UJC agradeció a los artistas por este regalo musical de cumpleaños, así como a PMM, que acompañará con su técnica las presentaciones en las plazas principales de cada territorio./Yuniel Labacena Romero