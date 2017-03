Valora Esteban Lazo eficiencia de la gestión en los municipios

Para quienes ocupan cargos públicos en Cuba es una obligación y un compromiso rendir cuentas ante los organismos pertinentes y el pueblo, aseguró en La Habana Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Partido y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.



En la sesión plenaria del órgano de gobierno de la provincia de La Habana efectuada en el Centro de Convenciones de Cojímar, Lazo Hernández afirmó que este paso constituye un alto en el trabajo para evaluar las acciones desarrolladas e identificar las deficiencias en aras de mejorar las funciones de cada entidad.

Insistió en que el avance del país dependerá, en gran medida, de la eficiencia de la gestión en los municipios, pues constituyen la base del sistema y a los cuales paulatinamente se les ha dotado de facultades, como el uso del dinero salido de la contribución territorial para terminar obras sociales.

Su intervención ocurrió tras la rendición de cuenta de su labor el gobierno de La Lisa, acerca de la cual elogió que una comisión temporal de la Asamblea Provincial constatara en la base las principales preocupaciones, problemas e insatisfacciones de la población, dónde hay avances y cuáles son los principales retos.

La también miembro del Buró Político del Partido, Mercedes López Acea, primera secretaria del Partido en La Habana y vicepresidenta del Consejo de Estado, coincidentemente valoró de positivo el desempeño de ese territorio, pero recordó algunas debilidades que tuvo en los últimos meses vinculadas con la atención a la población.

No todo es perfecto, y debemos dejarlo claro para que el pueblo continúe creyendo en sus dirigentes; es preciso realizar un balance de lo bueno y lo malo que se hace, recalcó.

López Acea subrayó que tanto en La Lisa como en el resto de la provincia la contribución territorial se empleó de manera eficiente en 2016, año en que se entregaron viviendas a familias necesitadas y se adoptaron medidas encaminadas a elevar el valor del peso cubano sin aprobar una nueva reforma salarial.

La delegada por 10 de Octubre, Bárbara Doval Martínez, llamó a atender la calidad de la atención a la población en todas las instancias para complementar las acciones que lleva a cabo el gobierno de la capital en su esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los habaneros.

Uno de los sectores con mayor número de quejas es la Vivienda, y su director provincial, Euclides Santos, explicó que como parte de las medidas emprendidas han logrado disminuir sustancialmente planteamientos pendientes de solución, a la vez que potencian la capacitación de sus trabajadores para evitar malos tratos y trámites innecesarios.

Al respecto, Reinaldo García Zapata, miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, refirió que deficiencias de esa índole no deben permitirse y a quienes se detecten realizándolas deberán ser retirados del sistema de la Vivienda.

Comentó a los delegados que este es el momento de demostrar las reservas del territorio sobre la base de las acciones y que la Asamblea tiene una alta responsabilidad con el futuro de La Habana, la cual en 2019 arribará a su aniversario 500.

No tenemos ningún derecho a fallar, aseveró García Zapata al concluir la sesión.

Asistieron a la reunión Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y Planificación; así como el General de División Samuel Rodiles Planas y Antonio Becali Garrido, presidentes de los institutos de Planificación Física y de Deportes, Educación Física y Recreación, respectivamente./Jeniffer Rodríguez Martinto