Buscan en Cuba alianzas para desatar potencial del Caribe

Cuba aspira a crear asociaciones conjuntas con los países del Caribe que potencien el desarrollo conjunto, respetando la cultura, la historia y aprovechando los factores en común.



En una conferencia de prensa celebrada en el marco del Segmento de Altos Funcionarios de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que se celebra en esta capital, funcionarios de la Isla abogaron por establecer alianzas estratégicas en pos del progreso de la región.



Con este evento le estamos demostrando al mundo que somos una zona vitale importante, afirmó José Chaple Hernández, director de Política Comercial para América Latina y el Caribe del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjerade nuestro país (MINCEX).



Chaple refirió que la AEC esun mecanismo importante para sus miembros y constituye un punto importante de contacto de la zona caribeña.



De acuerdo al funcionario,el Convenio Constitutivo de la organización, creada en 1994, busca promover la consulta, la cooperación y la acción conjunta entre los territorios del área.



Precisamente la cooperación fue el tema clave en la reunión de ayer, acotó, dónde se presentaron proyectos relativos al cambio climático y el transporte intercaribeño.



En el caso del comercio, los países de la AEC son los principales socios de Cuba dentro de la región latinoamericana, y de manera global representan el 20 % del comercio exterior de la mayor de las Antillas.



Asimismo, dijo Chaple, hay nacionescomo Venezuela y México que se encuentran están entre los diez principales socios comerciales de Cuba; y un actor que tomó fuerza en el 2016 fue Trinidad y Tobago, agregó.



Para el director de Política Comercial para América Latina y el Caribe del MINCEX este intercambio comercial se ha podido encauzar gracias a los acuerdos firmados con los diversos países del entorno.



Al referirse a la cooperación, el funcionario afirmó que el principal destino se encuentra precisamente dentro de la AEC, donde conviven alrededor de 31 000 colaboradores cubanos, un gran por ciento de ellos del sector de la salud. También comentó que más de 21 000 estudiantes de países de la AEC se han graduado en Cuba, y alrededor de 3 000 estudian aquí.



“En el caso de la construcción el ejemplo más reciente de colaboración fue la inauguración del Aeropuerto Internacional de Argyle, en San Vicente y las Granadinas, a la cual asistió el vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa”, dijo.



Chaple acotó que La Habana le presta especial atención por sus características históricas y los desastres naturales a los que se ha enfrentado.Actualmente laboran allí 700 colaboradores cubanos, y nuestra isla ya ha dado los primeros pasos para la cooperación futura con el nuevo gobierno, liderado por JovenelMoise.



"No se trata de competir, sino de compartir"



"Estamos todos en la misma zona geográfica y es una espacio de gran importancia económica, por ser enlace norte-sur, por donde pasan no solo mercancías, sino también personas. Esta es una región estratégica", reconoció Déborah Rivas Saavedra, directora general deinversión extranjera del MINCEX.



La funcionaria enfatizó en que no debe verse la economía en el territorio con un enfoque competitivo, sino de cooperación. "Se trata de aprovechar las ventajas comunes y crear alianzas económicas", dijo. El turismo, sector con alto estratégico en la región, lo tratamos como algo compartido, no como competencia, expresó y al respecto sostuvo que ya llegó a cuatro millones de visitantes en un año.



En referencia al crecimiento conjunto, Rivas añadió que "teniendo zonas especiales de desarrollo en la zona, pensamos que debemos dar un salto, los 22 países miembros y los asociados, juntos".



"Cuba en particular -puntualizó-, ha elaborado un marco regulatorio que permite a los socios del Gran Caribe buscar acuerdos para crear beneficios mutuos”.



Tenemos acuerdos suscritos con los países de la cuenca del Gran Caribe, y los inversionistas pueden disfrutar de incentivos fiscales que establece nuestra nación.



Rivas reafirmó el interés de Cuba por elevar la cooperación con la comunidad y encomió a desplegar alianzas estratégicas en el marco de la AEC.



Por otra parte explicó que La Habana tiene totalmente claro cuáles son sus objetivos de desarrollo, a largo y mediano plazos. Con inversión extranjera estamos trabajando en planes de desarrollo, con elementos bien identificados.



Asimismo, recordó que somos un país económicamente bloqueado porEstados Unidos y los efectos extraterritoriales de esa política ilegal afectan nuestra relación con socios foráneos. Esas son condiciones objetivas que impactan y no nos permiten atraer más la inversión extranjera.



También argumentó que existen otros problemas internos, como la poca capacitación de algunos de nuestros empresarios, pero resaltó que “nuestros problemas no se resuelven de un plumazo, con la firma de una ley de inversión extranjera. Debemos crear y potenciar las capacidades de nuestros empresarios".



La ZEDM: un vehículo para fomentar la cooperación



Estos encuentros en el espacio de la AEC tienen una importancia clave en la integración regional pues permiten el intercambio y el diálogo, recalcó Oscar Pérez Oliva Fraga, director de Evaluación de negocios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM)



Oliva Fraga recordó que la ZEDMfue creada en septiembre del 2013 como un plan visionario a largo plazo donde se desarrollan de actividades y proyectosindustriales, logísticos, portuarios y comerciales con el objetivo de ubicar al Caribe en un lugar comercial estratégico, a la vez que apoya la integración regional y con el resto del mundo.



El funcionario precisó que hasta el momento ZEDM cuenta con 24 usuarios y tres de los más importantesson miembros de la AEC, destacándose México y Panamá.



Afirmó que la zona, que cuenta con 465.4 km2 de extensión, actualmente cuenta con 11 inversores, entre ellos Cuba, y que se han aprobado, hasta ahora, 966 millones de dólares en inversiones.



Sostuvo además que de los 24 usuariosde la ZEDM, ocho se encuentran realizando operaciones y que genera 4073 empleos directos.



Calificó a la zona como un vehículo interesante para que países del Caribe accedan a los acuerdos de cooperación que tiene cuba con el resto de los países de América Latina y el mundo.



El enfoque de la ZEDM constituye una oportunidad para estrechar los vínculos interregionales y con el resto de los estados del planeta.



También la terminal de contenedores constituye una gran coyuntura para fomentar el intercambio de mercancía y la conectividad marítima, aseveró.



Según Pérez Oliva a la ZEDM se le han incorporado nuevos proyectos como por ejemplo una empresa portuguesa de diseño, ingeniería y construcción de materiales, una compañía de Panamá de servicios logísticos, otra española de pinturas automotrices, una empresa mixta de servicios logísticos centrados en el turismo entre A.T. Comercial e Iberostar y una brasileña también de servicios logísticos.