Recuerdan en La Habana a víctimas del atentado al buque La Coubre

En presencia de Ana Isa Delgado, miembro del Buró provincial del PCC, familiares de las víctimas y vecinos de La Habana Vieja, Elio Pina Martínez, de la Unión de Historiadores de la provincia, recordó los hechos acontecidos aquel cuatro de marzo de 1960, cuando fallecieron centenares de personas y otras tantas resultaron heridas.



Afirmó que aunque en ese momento no se había cumplido aún el Programa del Moncada, el imperialismo no podía soportar ver los avances de Cuba ni su ejemplo para el resto del mundo, y por el eso la Agencia Central de Inteligencia (CIA) planeó ese acto terrorista que aún permanece impune.



La voladura de La Coubre no pretendía únicamente impedir que el pueblo se armara, sino eliminar la dirección de la Revolución, pues el tiempo máximo que debía demorar el Comandante en Jefe Fidel Castro en arribar al muelle era de 15 minutos y la segunda bomba debía explotar en 20, señaló.



Pina Martínez contó que la suerte impidió la llegada de Fidel en el tiempo previsto a la escena del atentado debido a un desvío causado por la transportación de los heridos para el hospital Salvador Allende, y luego la existencia de una zanja en la ruta alternativa.



La primera secretaria del PCC en La Habana Vieja, Maday Iglesias, al respecto comentó que el sacrificio de ayer es el compromiso de hoy, razón por la cual las nuevas generaciones deben recordar las páginas tristes de la historia del país para continuar luchando por el futuro de la nación.



La Coubre zarpó de Francia el nueve de febrero de 1960, con el capitán George Dalmas y 38 tripulantes, y arribó a La Habana el cuatro de marzo con un cargamento militar destinado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.



A las 3:10 p.m. estalló la primera bomba y minutos después la segunda, provocando que el fuego se propagara rápidamente en el interior del buque, sobre el muelle, almacén e instalaciones portuarias más próximas.