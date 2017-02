Inmunizar al futuro

Con las dosis necesarias distribuidas ya en todo el territorio nacional, todo está listo para que este lunes 20 de febrero dé inicio la primera etapa de la 56 Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral, que tendrá como escenario los vacunatorios de todos los policlínicos del país, informó a la prensa Lena López Ambrón, responsable del Programa de Inmunización del Ministerio de Salud Pública.

Durante esta primera fase, que se extenderá hasta el día 26, serán inmunizados 363 778 niños, entre los 30 días de nacidos y los dos años, 11 meses y 29 días; los cuales se volverán a vacunar en la segunda etapa de la campaña.

En esta última, que se extenderá desde el 17 al 23 de abril del año en curso, unos 108 110 niños y niñas de nueve años recibirán también su reactivación oral.

Ambas etapas de la campaña, puntualizó la especialista, contarán con una semana de recuperación donde se inmunizarán aquellos niños y niñas que por estar enfermos no pudieron vacunarse en la semana correspondiente.

Las autoridades sanitarias recordaron a la población tener en cuenta que este inmunógeno no debe administrarse a los menores con fiebre elevada, vómitos o diarrea y se debe esperar 30 minutos antes y después de la vacunación para ingerir agua o alimentos. Tampoco debe utilizarse en los niños o niñas inmunodeficientes.

La vacuna oral contra la poliomielitis es muy inocua, sin grandes contraindicaciones ni efectos adversos, explicó López Ambrón.

Se mantiene además en el esquema nacional de vacunación la IPV (vacuna antipoliomielítica inactivada contra todos los serotipos del virus de la poliomielitis), que se suministra por vía inyectable a los cuatro meses, y forma parte de la estrategia para la erradicación de la polio a nivel mundial.

«La prioridad del sistema nacional de salud es que no se quede ni un solo niño sin vacunar. Gracias al Estado cubano, no solo se logra tener la vacuna en los 451 policlínicos del país, sino que existen además puntos de difícil acceso hasta los cuales se lleva la misma, cumpliendo todos los requisitos. No se trata solo de vacunar, sino de inmunizar a nuestros menores ante una enfermedad tan invalidante», subrayó.

Por su parte, el doctor Miguel Ángel Galindo, asesor del programa nacional de inmunización, reconoció el papel de las enfermeras cubanas y de las organizaciones de masas en cada campaña a lo largo de los años.