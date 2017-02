Un total de 471 888 niños y niñas recibirán sus dosis de vacuna oral de la polio durante los meses de febrero y abril del 2017, como parte de la 56 Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral, que tendrá como escenario los vacunatorios de todos los policlínicos del país, informó a Granma el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.



La primera etapa de la campaña se realizará del 20 al 26 de febrero, mientras que la segunda etapa estará comprendida entre los días del 17 al 23 de abril del año en curso.



De acuerdo con el especialista, de los menores que serán inmunizados, 363 778 tienen menos de tres años y a estos se les administrará la vacuna en ambas etapas; mientras que 108 110 niños y niñas de nueve años recibirán su reactivación oral en la segunda etapa de la campaña.



Las autoridades de Salud recuerdan a la población tener en cuenta que este inmunógeno no debe administrarse a los menores con fiebre elevada, vómitos o diarrea y se debe esperar 30 minutos antes y después de la vacunación para ingerir agua o alimentos. Tampoco debe utilizarse en los niños o niñas inmunodeficientes.



En el periodo comprendido desde 1962 hasta el 2016 se han aplicado en nuestro país, aproximadamente, 83 millones 800 000 dosis de vacuna antipolio, lo cual ha garantizado la protección de la población cubana menor de 69 años contra la poliomielitis.



Cuba, que se convirtió en el primer país de América Latina en ser declarado territorio libre de esta enfermedad, mantiene un 99.5 % de cobertura de vacunación en los diferentes grupos poblacionales y tiene hoy 14 enfermedades infecciosas eliminadas, nueve que no constituyen problema de salud, cinco con muy baja incidencia y unas 29 enfermedades y formas clínicas bajo control. De estas, 18 con esquema de vacunación. La mortalidad por enfermedades infecciosas se encuentra en el territorio nacional por debajo del 1 %, por lo cual no está entre las principales causas de muerte de los cubanos.