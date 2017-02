Las ideas y el ejemplo de Fidel más vivos que nunca

SANTIAGO DE CUBA.-Muestra de la extraordinaria vigencia de las ideas y el ejemplo del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, lo constituye la visita de más de 150 000 personas, entre cubanos y extranjeros de todos los continentes, a la roca monumento que guarda sus cenizas en el cementerio de Santa Ifigenia, de esta ciudad.



Yudy García Delís, administradora de la necrópolis santiaguera, señaló este domingo a Granma, que desde las dos de la tarde del mismo 4 de diciembre último en que quedó abierto al público el acceso al monolito, no menos de 2 000 acuden diariamente a manifestar diferentes muestras de homenaje, gratitud y respeto.



Entre los más recientes testimonios de los cerca de 30 000 visitantes de otras latitudes, mostró una bandera dedicada al invicto líder de la Revolución por jóvenes de la Federación Judicial de Argentina, el estandarte de un grupo de italianos simpatizantes con Cuba y el poema que le dedicaran amigos iraníes.



De los cubanos, entre quienes coincidimos con el teniente de la Policía Nacional Revolucionaria en Güira de Melena, Faustino Castillo Fuentes, igualmente reserva el compromiso de los campesinos de la cooperativa Néstor P. Milián, del también artemiseño municipio de Caimito, y de los integrantes del Sepsa en Villa Clara.



Si bien hasta el lugar han acudido llevando en sus manos una flor y no pocas lágrimas en los ojos, periodistas, juristas, economistas, combatientes de las FAR y del Minint, en fin cubanos de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, emocionante resulta la carta que le escribiera el niño de Centro Habana, Frank Miguel Hechavarría Lara.



Sobre los miles de extranjeros atendidos, la especialista en patrimonio de la Oficina del Conservador de la Ciudad, Martha Hernández Cobas, expresó que ya sean de Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón o de Latinoamérica, coinciden en reconocer la grandeza de Fidel y su aporte a las justas causas del mundo.



Además, significó el simbolismo de poder transmitir junto al legado de Fidel su identificación con el ideario del Apóstol, pues no hay visita que excluya el mausoleo del Héroe Nacional, José Martí, así como todo el restante valor histórico encerrado en los héroes y mártires de nuestras luchas, y las personalidades cuyos restos aquí descansan.



Atendiendo a la creciente afluencia de personas y al alza que entre nacionales suelen experimentar las vacaciones de julio y agosto, se espera que este sitio patrimonial donde la historia ha unido tan grandes símbolos de la patria, se convierta para entonces en el que más rápido alcance el millón de visitantes en la nación.