En interés de la defensa del país

El Instituto Técnico Militar José Martí ha sido uno de los foros principales para el desarrollo del pensamiento científico técnico en interés de la defensa de nuestro país, distinguiéndose por la formación de doctores y en el esfuerzo desplegado por ir logrando la excelencia del claustro de profesores que en él labora.



Así expresó el general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y jefe del Estado Mayor General, durante el acto político y ceremonia militar acaecidos en la mañana de este miércoles, en ocasión del aniversario 50 de la fundación de ese prestigioso centro.



Esta institución —explicó— fue la primera universidad fundada por la Revolución, y ha sido galardonada con las órdenes Antonio Maceo y Carlos J. Finlay, en reconocimiento a sus múltiples méritos.



Suman miles los oficiales graduados en este Instituto, a los que se adiciona la alta cifra de compañeros que han elevado su preparación científico-técnica mediante diferentes modalidades de superación, señaló López Miera, en ceremonia presidida por los miembros del Buró Político Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros; el general de cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, ministro de las FAR; y Mercedes López Acea, primera secretaria del Partido en La Habana.



Añadió que sus graduados estuvieron presentes, entre otras, en las misiones internacionalistas de Angola, Etiopía, Nicaragua…, y que han jugado un papel concluyente en el empleo combativo, explotación, reparación, conservación y modernización de la técnica y el material de guerra de las FAR.



Mientras, el cadete Alejandro Martínez Suárez ratificó, a nombre de las nuevas generaciones que cursan estudios en la institución, su compromiso con el proceso revolucionario.



Estos son tiempos de mucho estudio y trabajo —dijo—, y los jóvenes cubanos seremos siempre fieles a la patria libre, al ideario martiano, a Fidel y al Partido; y seguiremos defendiendo el Socialismo como único sistema capaz de garantizar la dignidad plena del hombre.



Durante la jornada, además, le fueron entregados al Instituto un reconocimiento a nombre del ministro de las FAR, y el sello 75 Aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba.