Mejores hoteles Todo Incluido en Cuba

De ahí que listas como las publicadas por TripAdvisor lleven tanta atención de parte de los viajeros de cualquier país, y un tema a tener en cuenta está en los premios Travellers´Choice de esta ya famosa web.



La nota curiosa e interesante es que en la relación de los Mejores Todo Incluido del Caribe (en diferentes ediciones), colocaron cinco hoteles cubanos. Primero se debe conocer qué son realmente los Travellers´Choice para considerar la relevancia de dicho galardón.



Estos premios aparecieron en el 2002 y son los más importantes concedidos por TripAdvisor, anualmente.



Son los únicos premios del sector turístico que se apoyan en millones de opiniones y comentarios de viajeros de todo el mundo, además de reflejar lo mejor en lo que se refiere a servicio, calidad y satisfacción de los clientes.



Los ganadores del premio Travellers´Choice se seleccionan a partir de los comentarios aportados en la página TripAdvisor, y no solo destacan las preferencias comunes, sino también las excepcionales.



Para quienes no conocen TripAdvisor, podemos aclarar que es el sitio de viajes más grande del mundo, y permite a los peregrinos conocer el criterio de millones de personas en una amplia variedad, en cuanto a alojamiento, restaurantes, paseos y otros.



Conforma una comunidad con 340 millones de visitantes, únicos, mensuales, y más de 250 millones de opiniones y comentarios sobre 4,9 millones de alojamientos, restaurantes y atracciones. Es una web que funciona en 45 países del mundo.



Mencionamos entonces al Royalton Cayo Santa María (Cayo Santa María, Villa Clara), Meliá Cayo Coco (Cayo Coco, Archipiélago Jardines del Rey), Paradisus Rio de Oro Resort & Spa (Holguín), Royalton Hicacos Varadero Resort & Spa (Varadero, Matanzas), e Iberostar Varadero (Varadero, Matanzas).



LA HOTELERÍA EN CUBA



La hotelería cubana está en crecimiento constante. Por tanto, Cuba podría exhibir una capacidad anual (potencialidad) para recibir unos 5,4 millones de visitantes de todas las latitudes.



La isla posee en la actualidad 62 mil 90 habitaciones en 360 hoteles (68 por ciento de cuatro y cinco estrellas) en todo el país, las que, sumadas a las 18 mil 742 privadas, hacen 80 mil 832 en toda la nación.



Y la isla cerró el 2016 con la atención por primera vez de más de cuatro millones de visitantes extranjeros.



Con estos datos se puede aquilatar de mejor manera la importancia de hoteles Todo Incluido, reseñados por una web tan importante como la mencionada.



ROYALTON CAYO SANTA MARÍA



Ubicado en Cayo Santa María, en la región centro-norte cubana, perteneciente a la provincia de Villa Clara, este hotel se localiza a 10 kilómetros del Aeropuerto Las Brujas y a 116 de la terminal internacional Abel Santamaría de Santa Clara, la capital provincial.



Enfocado fundamentalmente hacia los adultos cuenta con muchas facilidades y amenidades, en un ambiente de relajación y romanticismo, perfecto para los viajes de luna de miel, por ejemplo.



Cuenta con 122 habitaciones de diferente categorías como 118 junior suites y cuatro Royalton Suites, de ellas 24 con vista al mar, y todas las comodidades modernas. Otro punto destacable de este hotel está en su refinada gastronomía.



MELIA CAYO COCO



Jardines del Rey, donde se encuentra Cayo Coco, de por sí es una geografía sumamente lujosa, con playas de arena fina y poca profundidad en un clima muy agradable, ubicado en la región centro-norte cubana, y perteneciente a la provincia de Ciego de Ávila.



Completan el panorama del hotel 250 habitaciones, confortables bungalows sobre pilotes en una laguna marina natural, unido a tierra firme por el primer vial de piedras construido sobre el mar en Cuba.



Exhibe un Sistema Day Around free entre los hoteles Meliá Cuba de Cayo Coco y Cayo Guillermo, además de la cercanía a una playa virgen ideal para la práctica del buceo y la pesca.



PARADISUS RÍO DE ORO



Verdaderamente es un mundo aparte este hotel Todo Incluido, solo para adultos, con habitaciones de lujo, atención especializada, exclusividad y privacidad en el Royal Service.



Tiene 354 habitaciones, ocho restaurantes, siete bares y una amplia cartera de comodidades y servicios. Es un eco-resort plenamente integrado a su entorno.



Complementa su panorama las Master Junior Suite y Garden Villas, con piscina privada y acceso directo a la playa, un Fantástico Yhi Spa 'Aguas de oro' con casi dos mil metros cuadrados.



Este hotel está ubicado dentro del Parque Natural Bahía de Naranjo, en Playa Esmeralda, en el litoral norte de Holguín.



HOTEL ROYALTON HICACOS RESORT AND SPA



Fue seleccionado también como el Mejor Resort de Cuba 2011 por World Travel Awards y cuenta con variadas bondades que lo hacen del gusto a sus huéspedes.



Se encuentra en Varadero, balneario situado en la península de Hicacos, a unos 140 kilómetros al este de La Habana, playa con 20 kilómetros de arena, hacia el golfo de México, por el este, y a la bahía de Cárdenas, por el oeste.



El Royal Hicacos está en la parte norte de la península, al noroeste de la Reserva Ecológica Varahicacos, a 35 kilómetros del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez.



Diseñado también para adultos, y favorito para bodas y lunas de miel, este hotel operado por la cadena Blue Diamond cuenta con 404 habitaciones.



IBEROSTAR VARADERO



Este cuenta con 386 habitaciones, en 11 edificios, cuatro piscinas, y variedad de servicios, incluida la atención a niños, el servicio especializado y un ambiente sumamente natural que muchos prefieren, con una gastronomía refinada.



Se ubica en la carretera Las Morlas en el kilómetro 16 del sector Punta Hicacos, en el balneario. Como nota curiosa lleva cuatro restaurantes y siete bares y entre sus categorías de habitaciones se encuentran las Junior Suite, Spa Junior Suite Room y Family Room.