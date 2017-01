Ofrenda floral de Raúl al General Carlos Fernández Gondín

El homenaje a uno de los fundadores del PCC transcurrió en el Panteón de los Veteranos de la necrópolis Cristóbal Colón, donde sus restos permanecerán hasta su inhumación en el Mausoleo del II Frente Oriental Frank País, en la provincia de Santiago de Cuba, en el cual recibirán los honores militares correspondientes.

Los Generales de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías y Ramón Espinosa Martín, ambos miembros del Buró Político del PCC, ministro y viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), respectivamente, encabezaron la última guardia de honor.

Junto a estos últimos estuvieron también el Vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, viceministro primero del Interior, y el General de División Romárico Sotomayor García, jefe de la Dirección Política del citado organismo.

Otros miembros del Buró Político le rindieron homenaje, al igual que José Ramón Balaguer Cabrera, del Secretariado y Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del PCC, ministros, combatientes del Ejército Rebelde, jefes y oficiales del MININT, de las FAR, familiares y amigos.

Balaguer Cabrera recordó que Fernández Gondín se incorporó desde muy joven a la lucha clandestina en Santiago de Cuba contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, en abril de 1958 ingresó en el Ejército Rebelde y concluyó la guerra de liberación en el II Frente Oriental Frank País, bajo el mando del entonces Comandante Raúl Castro Ruz.

Añadió que después del triunfo de la Revolución en 1959 desempeñó responsabilidades en las FAR y en el Ministerio del Interior, participó en los combates contra la agresión mercenaria por Playa Girón, en la lucha contra bandidos y en misiones internacionalistas en la República Popular de Angola.

A partir de las enseñanzas de Fidel y Raúl, dirigió acciones para la protección de la población en caso de desastres naturales y penetraciones del mar, dijo.

Incluso, agregó, estuvo con el Comandante en Jefe en el rescate y salvamento de los dañados por el ciclón Flora en 1963, de tanto impacto en la zona oriental de Cuba que es considerado como de las mayores catástrofes del siglo XX en el país.

Mantuvo perenne contacto con sus subordinados, contribuyó a la formación de varias generaciones de combatientes de las FAR y del MININT, donde prestó atención al desarrollo de las relaciones internacionales y la colaboración con ejércitos de países amigos, comentó y subrayó su condición de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Formó una familia de hombres y mujeres con elevados principios de educación revolucionaria y muchos son los rasgos que caracterizan la brillante hoja de servicio del General de División Fernández Gondín, destacó Balaguer Cabrera.

Afirmó que su ejemplo es y será paradigma para el pueblo en general y para combatientes de las FAR y del MININT, cientos de los cuales desfilaron este lunes ante sus cenizas en la necrópolis Colón.

En términos similares se expresó el General de División Romárico Sotomayor García, jefe de la Dirección Política del MININT, quien en declaraciones a la ACN lo definió como un jefe muy capaz, muy profesional, excepcional en el tratamiento a los compañeros y ocupado por las fuerzas subordinadas.

Siempre se caracterizó por ser solidario y ejemplar desde el punto de vista familiar e internacionalista, por ser de los primeros que estuvo en Angola, como segundo jefe de la Misión Militar Cubana.