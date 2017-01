Reafirma Cuba que no renunciará a los ideales y legado de Fidel

Con la reafirmación de que Cuba no renunciará nunca a los principios e ideales por los que luchó Fidel Castro, transcurrió en la Plaza de la Revolución José Martí la Revista Militar y marcha del pueblo combatiente, con motivo del aniversario 60 de la heroica sublevación en Santiago de Cuba y del desembarco de los expedicionarios del Granma, Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).



A la masiva concentración, en homenaje al Comandante en Jefe de la Revolución Cubana y a la juventud, asistieron el General de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros; dirigentes del Buró Político, miembros de los Consejos de Estado y de Ministros, y representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, de organizaciones de masas y de las FAR y del Ministerio del Interior (MININT).

Tras escucharse 21 salvas de artillería y las notas del Himno Nacional, el General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, ministro de las FAR, como oficial revistador recibió el parte del jefe de las tropas, General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro de las FAR, ambos miembros del Buró Político del Comité Central del Partido.

Seguidamente, Jennifer Bello Martínez, miembro del Consejo de Estado y presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), en las palabras centrales recordó que esta cita con la Patria tiene lugar a pocas horas de haberse arribado al aniversario 58 de la victoria del Primero de Enero de 1959, y reafirmó el compromiso de cada cubano de preservar la Revolución.

Subrayó que en homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro y a la juventud, heredera de las mejores tradiciones y de la continuidad de la lucha del pueblo se celebra la masiva concentración, expresión también de la unidad del pueblo en torno a su Partido, Revolución, a Raúl y consecuente con los principios de su líder histórico.

La joven dirigente reafirmó que Cuba no dejará de reclamar el levantamiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la Isla por los Estados Unidos, ni cesará de demandar la devolución del territorio ocupado ilegalmente por una Base Militar en Guantánamo, ni de exigir el fin de los programas subversivos e injerencistas.

Bello Martínez destacó el alto simbolismo de que en la revista militar y Marcha del Pueblo combatiente, estén representados los principales momentos de la historia patria, desde la guerra de independencia, con una caballería mambisa, hasta el propio desembarco del Granma, la epopeya de Playa Girón, la Campaña de Alfabetización y la Crisis de Octubre.

Señaló que también asisten representantes de esos miles de cubanos que ofrecieron su ayuda desinteresada en otras tierras del mundo, y quienes hoy como combatientes de las FAR y el MININT, e integrantes de los Consejos de Defensa a distintos niveles y de las Brigadas de Producción y Defensa y las Milicias Universitarias, defienden y preservan la soberanía.

La oradora concluyó su discurso con las palabras pronunciadas por Fidel, en el VII Congreso del Partido, cuando dijo: “a nuestros hermanos de América Latina y el mundo debemos trasmitirles que el pueblo cubano vencerá, y emprenderemos la marcha y perfeccionaremos lo que debamos perfeccionar, con lealtad meridiana y la fuerza unida, como Martí, Maceo y Gómez, en marcha indetenible\".

En estos momentos decenas de miles de habaneros y una amplia representación de las provincias de Mayabeque y Artemisa desfila por la Plaza de la Revolución, en la que la expresión Yo soy Fidel late en los corazones de esos compatriotas.