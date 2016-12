Economía cubana prevé crecer dos por ciento en 2017

Estas limitaciones estuvieron motivadas por el decrecimiento de los ingresos por exportaciones, las dificultades económicas de algunos de los principales socios de nuestro país debido a la caída de los precios del petróleo y la contracción de los suministros de combustibles procedentes del exterior.



“Se mantiene además la inmovilidad en la aplicación del bloqueo económico comercial y financiero contra Cuba por parte de Estados Unidos acrecentado por las multas a organismos internacionales que realizan transacciones con nuestro país a pesar de los anuncios de Obama”, agregó.



Cabrisa Ruiz informó que en la evaluación al desempeño de la economía en el año 2016 y en las perceptivas para el año 2017 se ratifica la tensa situación con la disponibilidad de divisas, el incumplimiento del ingreso en el plan por exportaciones y fuertes limitaciones en el suministro de combustibles que no podrá revertirse en el corto plazo.



“Se han tomado en cuenta las indicaciones del General de Ejército en sus diversa intervenciones en la Asamblea Nacional en cuanto a no gastar más de lo que se tiene, concepto que tiene hoy más relevancia que nunca”, precisó.



El ministro del MEP explicó que se propone los mayores crecimientos en la industria azucarera y en hoteles y restaurantes que superan el 30 y el 8 por ciento, respectivamente. También se prevén incrementos en el sector del transporte, almacenamiento, comunicaciones, suministro de gas y agua, la agricultura, silvicultura, comercio y la industria manufacturera.



Durante esta sesión de la Asamblea se dijo que disminuye la explotación de minas y canteras en un 5 por ciento, entre tanto se mantienen los niveles referidos a los gastos sociales.



“Para el año 2017 se prevé un crecimiento del dos por ciento en el PIB contra un decrecimiento del 0.9 por ciento en el año 2016”, sentenció Carbisas.



Más adelante aclaró que en cuanto a la disponibilidad de recursos financieros se mantiene la tensa situación en la reserva de divisas.



“Es por ello que se deberán garantizar las exportaciones y los cobros propuesto por el plan y crear las condiciones para incrementarlos en los próximos años; igualmente se deben identificar en la producción nacional las posibilidades existentes para sustituir importaciones, así como reducir los gastos no imprescindibles a partir del uso racionalmente los recursos que se crean”.



El titular de economía y planificación recalcó que se debe crear un programa bien detallado para la sustitución de importaciones que en el caso de la fabricación de pieza de repuestos y otras soluciones esenciales suman cifras no despreciables.



Las proyecciones de los portadores energéticos para el venidero año permiten respaldar niveles similares a los del 2016 con un crecimiento de los niveles productivos del 6.9 %.



“Sin embargo el plan de producción nacional 2017 se proyecta en 3 millones 586 200 toneladas de petróleo y gas equivalente decreciendo un 4.3 % con respecto al año en curso”, señaló Cabrisas.



Esta realidad- enfatizó el ministro de economía y planificación- incide de manera directa en los niveles de importación de combustibles por lo que se deberá analizar en profundizar esta tendencia en los últimos años.



Sobre este propio tema recalcó que es decisiva la exigencia sobre el uso de los portadores energéticos evitando el desvío y el robo que “lamentablemente está presente” y que sale a la luz en los controles que se realizan sistemáticamente.



En el año 2016 la generación de energía eléctrica creció 4.2 % y el consumo del sector residencial representa el 58.8 %. La producción de gas se mantiene en los mismos niveles del año anterior, reseño Cabrisas en su presentación.



Se planifica para el próximo año un incremento de hasta el 4.65 % de la producción de la energía a partir de fuentes renovables como la biomasa cañera y la energía fotovoltaica.



Otro de los aspectos abordados fue la importación de alimentos que ascenderá a 1750 millones 200 mil dólares en 2017, lo que representa un incremento de 82 millones respecto a lo previsto al cierre de este año aunque en físico representa lo mismo.



“De esta manera se respalda los productos para el suministro a la población, las materias primas para la industria alimentaria y la producción de alimento animal”, agregó.



El ministro del MEP dijo además que la cobertura de inventarios de productos fundamentales supera los 30 días y se aseguran desde el inicio del año.



En otro momento de su ponencia, Cabrisa Ruiz señaló que la producción agrícola reacciona positivamente aunque con incrementos aun discretos. A esto se suma a una industria alimentaria que no da respuesta adecuada antes estos incrementos.