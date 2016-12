Celebra Cuba 55 años de la victoria contra el analfabetismo

El polígono de la Ciudad Escolar Libertad acogió el homenaje central a los docentes cubanos, quienes junto a estudiantes de diferentes niveles destacaron la impronta del líder de la Revolución Fidel Castro, a quien calificaron como el “educador mayor” y el “símbolo del cumplimiento de la palabra empeñada”.



Fue una tarea de todo el pueblo, Fidel hizo un llamado y la juventud le respondió, afirmó Zoila Benítez en nombre de los alfabetizadores, y en presencia de Ena Elsa Velázquez y José Ramón Saborido, ministros de Educación y Educación Superior, respectivamente, y de otros dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno y organizaciones sociales y de masas.



Al rememorar el 22 de diciembre de 1961, dijo que se trataba de trasformar la vida del país, de que todos tuvieran derecho a una vida digna y culta, lo cual fue posible mediante la guía del Comandante en Jefe, a pesar de los disímiles intentos vandálicos y contrarrevolucionarios de la época para impedirlo.



Benítez explicó la labor de los más de 100 mil brigadistas Conrado Benítez, el surgimiento del manual Alfabeticemos y la cartilla Venceremos, así como también enfatizó en la importancia de conocer la historia y transmitirla a las nuevas generaciones.



No hay nada más enajenante que ignorar las cosas que fluyen a nuestro alrededor sin conocer el por qué de cada una de ellas, aseveró José René Fuentes, a título de las miles de personas que aprendieron a leer y escribir hace 55 años, al subrayar que la Revolución le abrió el camino a los analfabetos.



A su vez Octavio Peña, estudiante de la Escuela Pedagógica Fulgencio Oroz, expresó el inmenso compromiso de los futuros educadores con el legado de Fidel, el principio martiano de “ser cultos para ser libres”, y con preservar las conquistas del país, pues “la Campaña de Alfabetización no solo fue un triunfo educacional, sino de todo el pueblo”, acotó.



Olga Lidia Tapia, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, señaló en la clausura que luego de 1961 resultan diversos los logros de la Educación cubana, la cual trasciende las fronteras mediante los programas Yo sí puedo y Yo sí puedo seguir.



Mencionó también los altos niveles alcanzados por educandos y profesores, no obstante, convidó a continuar la superación profesional, a ser inconformes con lo logrado para tener cada día energías creadoras capaces de vencer las deficiencias y transformarlas en beneficio de todos.



Asistieron al acto los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Mercedes López Acea y Ulises Guilarte, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en La Habana y vicepresidenta del Consejo de Estado, y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, respectivamente.



Además, estuvieron presentes Jennifer Bello, miembro del Consejo de Estado y presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria; José Ramón Fernández, presidente del Comité Olímpico Cubano; Armando Hart, director de la Oficina del Programa Martiano y Presidente de la Sociedad Cultural José Martí; Abel Prieto, ministro de Cultura, entre otros dirigentes del país.