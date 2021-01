Lo cardinal tocado en cada lugar de Cuba

La salud del pueblo, como asunto de una nación que se concibe como una gran familia, fue el primer tema por el que se preocupó el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al pulsar más cercanamente, en el propio territorio, la cotidianidad de los mayabequenses.



Así, con la sensibilidad que entraña la defensa de la vida, abordó lo que significaba el retroceso de la provincia más joven de Cuba de la fase de nueva normalidad a la I, una involución que se refleja en el crecimiento de los contagios y en las angustias que despierta entre los pobladores.



Consciente de esos desvelos, orientó actuar con «un enfoque diferente, más integral, para salir más rápido de la situación epidemiológica que presenta Mayabeque». Esa voluntad de país que, en voz de su mandatario, es defendida provincia a provincia, es acompañada por el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura.



En el encuentro también participó el primer ministro Manuel Marrero Cruz, y la presidenta del Consejo de Defensa en Mayabeque (CDP), Yanina de la Nuez Aclich, junto a vice primeros ministros, ministros y otras autoridades, implicados todos en lo que significa no dejar de atender con rigor y cuidado un asunto de vital importancia.



En ese espacio de reflexión detenida, el mandatario invocó a la implementación estricta del protocolo sanitario para el control de la COVID-19, y convocó a reforzar las pesquisas, a rescatar la autopesquisa virtual y a mantener la vigilancia de los casos sospechosos, sobre todo los asociados a los viajeros que llegan a la comunidad.



Lo dijo quien no se ha agotado de volver una y otra vez sobre una alerta capital, frente a una estratégica proyección que precisa ser seguida en la cuadra, en el barrio, en el municipio, en la provincia… para ir cercando la expansión de un virus tan peligroso.



En ese sentido, quiso conocer detalladamente las capacidades de aislamiento que posee el territorio y la cantidad de pruebas de PCR que se están realizando diariamente, a la vez que conoció, a partir de una información ofrecida por Tamara Valido Benítez, vicepresidenta del CDP, acerca del acondicionamiento de un Laboratorio de Biología Molecular en San José de las Lajas. Con esta inversión se potenciará la capacidad de estudios científicos asociados al SARS-COV-2, que reporta una nueva cepa en el país.



«Tenemos que perfeccionar el protocolo de aislamiento, de forma tal que nos permita una mayor efectividad en el enfrentamiento a la pandemia, sobre todo, con mayor responsabilidad individual y colectiva», comentó acerca de un asunto determinante para cortar la cadena de contagios.



El vice primer ministro y miembro del Buró Político del Partido, Roberto Morales Ojeda, sumó al análisis que la provincia no muestra fallecidos, pero que existe una baja percepción de riesgo entre los lugareños, porque muchos pacientes demoran en ir a instituciones ante síntomas y ello complejiza el diagnóstico oportuno de la enfermedad, así como la detección de la cadena de transmisión en la atención primaria de Salud, para una evaluación más profunda y certera de todos los contactos.



Si se procede así, dijo, se dificulta implementar los protocolos con inmediatez y evitar los estados grave o crítico, así como las secuelas del peligroso coronavirus.



El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, instó a la población a sostener nuevos códigos y estilos de vida, apegada a la disciplina y a la responsabilidad.



LA MÁS JOVEN PROVINCIA ANTE EL ORDENAMIENTO



El de Mayabeque, fue el último de los encuentros, provincia a provincia, en el occidente cubano, que antes había incluido el análisis en La Habana, Pinar del Río, Artemisa y Matanzas, con una agenda en la que fue igual de trascendental tomarle el pulso a la ejecución del ordenamiento económico.



El despliegue de este proceso, que tiene como guía lo acordado en los dos últimos Congresos del Partido, fue examinado desde las preocupaciones que ha despertado en el pueblo, y a partir del impacto transversal que tiene en toda la economía.



Entre lo que repercutió en este espacio, estuvieron las preocupaciones vinculadas con el transporte público en zonas de mayor distancia, la calidad del pan y la insuficiente correlación entre salarios y precios.



Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Partido y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, comentó sobre la importancia de trabajar con eficiencia, para producir riquezas y mayores surtidos con destino a la economía y a la población.



Dijo que el sistema empresarial debe ser más productivo, con mecanismos que estimulen las exportaciones y disminuyan la dependencia de importaciones a partir de encadenamientos con la industria nacional, para, paulatinamente, buscar equilibrios y eliminar las distorsiones.



Señaló que la Tarea Ordenamiento depende del actuar de los trabajadores, entre los que tienen un papel fundamental los que laboran en el sistema empresarial, al tiempo que valoró, sobre la relación entre los salarios y los precios, que deben tener mayor seguimiento y control a nivel de municipio.



El vice primer ministro, Alejandro Gil Fernández, subrayó que en la Tarea Ordenamiento se han incorporado al trabajo más de mil personas en Mayabeque, 253 en el sector no estatal, y 749 en el sistema empresarial y presupuestado.



A la par, acentuó la necesidad de buscar mayores rendimientos en todas las ramas de la economía, y que los resultados beneficien el salario del trabajador a partir de las utilidades.



Gil Fernández consideró que la Tarea Ordenamiento es positiva para la economía, con vías de ingreso desde la exportación hasta la venta en frontera, mientras el producto importado no es rentable ni barato, por eso hay que buscar soluciones nacionales. Asimismo, explicó que se trata de un cambio a favor de la empresa estatal, que incentiva el trabajo, mejora el salario y propicia una gran transformación en la gestión de la economía del país, por ello instó a que se profundice más en los beneficios que tiene para los colectivos.



Igualmente compartió que, en el nuevo escenario, las empresas con pérdidas deberán buscar soluciones de materias primas a lo interno.



Lo expresado ratificó la trascendencia e importancia de esta tarea, que pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones que demanda la actualización de nuestro modelo económico y social, sobre la base de garantizar a todos los cubanos la mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social, la cual será posible no mediante el igualitarismo, sino promoviendo el interés y la motivación por el trabajo.



El Presidente cubano llamó a ordenar el ordenamiento, al tratarse de una tarea necesaria e imprescindible para mejorar la economía y el bienestar de la población, no con varas mágicas, sino con la participación de todos, a partir de la creación de las condiciones necesarias para avanzar de manera más sólida.



De igual forma, el Presidente precisó que no puede faltar la sensibilidad en la atención necesaria y oportuna a los casos vulnerables, lo cual forma parte de la esencia humanista de la Revolución.



LA ALIMENTACIÓN, ASUNTO CARDINAL



La producción de alimentos fue otro tema esencial incluido en la agenda de la reunión. Al respecto, Díaz-Canel llamó a potenciar los sistemas locales de producción, y a trabajar e impulsar con eficiencia estos empeños, de la mano de los centros científicos de la provincia.



Alentado por la importancia que tiene la articulación de esos saberes, ponderó el rol de la universidad como rectora de esos procesos de la ciencia y la producción, una integración que calificó de necesaria en la provincia, y orientó que fuera asumida desde la innovación, el extensionismo y la materialización en el surco.



El vice primer ministro Jorge Luis Tapia expuso la necesidad de que los municipios sepan cuántos estudiantes están en carreras que puedan aportar al avance territorial, indicó agilizar las aulas anexas y seguir creciendo en el desarrollo local.



Jorge Luis Tapia consideró que la ganadería es la asignatura pendiente de Mayabeque, y dijo que por ello sus indicadores serán chequeados con mayor sistematicidad. Para revertir esta situación, alertó, el polo científico del territorio debe colaborar de forma más estrecha con las unidades encargadas de este renglón agropecuario.



Tapia comentó que la provincia puede estar en la avanzada en el país en las transformaciones del sector agropecuario, por las potencialidades científicas, productivas y económicas que posee.



El Primer Ministro, por su parte, se refirió al papel del trabajo, de los programas para impulsar el desarrollo local y de la agricultura urbana y familiar a partir de sembrar un mayor número de alimentos de ciclo corto en organopónicos, huertos y parcelas.



José Ramón Machado Ventura exhortó a dar seguimiento al precio de los alimentos, sobre todo el que ponen los carretilleros, y reiteró su constante llamado a incrementar las áreas y a diversificar la producción también en el sector cañero y en la ganadería.



Manuel Marrero analizó el enfrentamiento en el país a las ilegalidades y, entre ellas, se detuvo en el fenómeno de los coleros, acaparadores y revendedores, que tanto rechazo genera en nuestro pueblo y que debe ser tarea constante para eliminar este flagelo, que provoca daños e insatisfacciones lógicas.



Insistió, además, en que el enfrentamiento a coleros, revendedores y acaparadores llegó para quedarse, pues existe una mayor organización en las colas, mejor distribución, se eliminan ilegalidades y se evita la propagación de la pandemia.



El Presidente Díaz-Canel convocó a fortalecer los sistemas productivos a nivel local con soluciones cubanas y con las experiencias adquiridas a través de estos años. También llamó a actuar con mayor creatividad, inteligencia, esfuerzo y a aplicar la ciencia y la innovación. «Esa es la mejor manera en que nosotros podremos superar la complejidad de este momento, para hacer que 2021 sea un año superior, como está esperando y merece nuestro pueblo».