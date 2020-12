Adopta el país nuevas medidas para contener el incremento de casos de COVID-19 (+Audio)

El Gobierno cubano continuó adoptando acciones para incrementar las medidas de contención ante la COVID-19, con casos generados principalmente por nacionales procedentes del extranjero, por los contactos de estos –que son mayoritariamente sus familiares–, y por personas contagiadas por estos últimos.



A partir del 10 de enero, todos los viajeros que lleguen al país deberán portar un PCR en tiempo real realizado, como máximo, 72 horas antes por laboratorios certificados de los países de origen.



La decisión se informó este jueves, durante el chequeo de la situación epidemiológica provocada por la pandemia, y que fue encabezado por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.



En videoconferencia con las autoridades de las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, se anunció que se continuarán perfeccionando los protocolos ante el SARS-COV-2 por parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap), de forma tal que se garanticen, con la participación de todas las organizaciones de masas, el aislamiento efectivo de los viajeros y sus familiares en los domicilios.



También se reforzará el aseguramiento de capacidades de alojamiento de viajeros residentes en Cuba que no tengan en sus hogares las condiciones adecuadas, y puedan pasar las jornadas de cuarentena en los centros de aislamiento. Se adoptarán, además, otras acciones.



El miércoles 23 de diciembre se reportaron 217 nuevos casos de la COVID-19; 102 fueron contactos de casos confirmados, 101 con fuente de infección en el extranjero y 14 sin fuente de infección precisada.



Es la cifra más alta de contagios desde el inicio de la epidemia en el país el pasado 11 de marzo. En estos nueve meses y medio se acumulan 1 381 876 PCR en tiempo real realizados; 10 717 casos positivos (0,78 %), y 139 fallecidos, para una letalidad de 1,30 %.



Al analizar que entre el 60 y el 70 % de los casos de la COVID-19 en las últimas quincenas son casos directos o vinculados a personas que han arribado a Cuba, Díaz-Canel subrayó que las medidas que debían tomarse dentro de los hogares por parte de las familias no han tenido todos los resultados que se esperaban.



Si no estamos peor –dijo el Jefe de Estado– es porque los protocolos cubanos para enfrentar la enfermedad son robustos, es por eso que no tenemos más fallecidos, pero entre más casos haya, mayores serán los riesgos.



En las evaluaciones hechas por gobernadoras y gobernadores de más de una decena de provincias, fue recurrente el incremento de casos detectados en el segundo PCR que deben realizarse los viajeros, a los cinco días del primero que se les practica a la llegada al país.



Se insistió en la necesidad de mantener la disciplina en los aeropuertos, las medidas de distanciamiento físico y de higiene dentro de los hogares, y el respeto de los recién llegados y sus familiares al aislamiento requerido.



En el chequeo estuvieron presentes el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, los seis viceprimeros ministros, y varias ministras y ministros, entre otros dirigentes del país.



José Angel Portal Miranda, titular del Minsap, informó que, de los 10 717 casos confirmados hasta el miércoles 23 de diciembre, 10 356 son cubanos y 361 extranjeros. Se acumulan 8 620 casos autóctonos confirmados, con una tasa de incidencia de 77 por 100 000 habitantes (no incluye los 2 097 casos importados).



En los últimos 15 días se han confirmado 885 casos, para una tasa de 7,90 por 100 000 habitantes. Permanecen ingresados para atención y vigilancia de la COVID-19, 2 969 personas, de ellas 2 885 cubanos y 84 extranjeros, de los cuales 63 se encuentran en tratamiento, y 21 en estudio.



Atendiendo al número de casos, Cuba ocupa el lugar 21 en las Américas y el 122 en el mundo. La Isla mantiene una letalidad inferior en 0,89 con respecto al mundo y 1,14 con respecto a la región de las Américas.