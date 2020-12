La inversión extranjera en Cuba se beneficiará del ordenamiento monetario (+Video)

Esto se deberá a que se eliminan distorsiones actualmente existentes, habrá un entorno económico más transparente y estable, además de que se estimularán las exportaciones, señaló al intervenir en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda.

En términos de precios relativos generarán beneficios para empresas con capital extranjero, y el mayor peligro será la inflación, no obstante, se adoptan medidas para evitarlo.

A decir del titular, esta modalidad de negocio hasta el momento operaba en pesos cubanos convertibles (CUC) y a partir de ahora se va a revisar cómo formar sus precios.

No será multiplicar los costos actuales por 24, sino que se tendrán en cuenta particularidades para aplicar medidas especiales de acuerdo a sus características porque los gastos no se van a manifestar multiplicados por la nueva tasa de cambio.

Para la formación de nuevos valores mayoristas de estas entidades habrá una metodología diferente (no usarán la media de la clase), sino por su particular indicador, que debe mantener los niveles de utilidades y margen de utilidad que no provoquen afectación económica.

Malmierca Díaz acotó que se están sosteniendo conversaciones con empresarios extranjeros para que a partir del 1 de enero puedan continuar trabajando de manera normal.

Se modifica el pago de los servicios de fuerza de trabajo: hasta ahora las empresas que funcionan fuera de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) tenían un convertidor para el pago de los salarios de dos, y en un nuevo entorno se multiplicará por 24, explicó.

El trabajador cubano va a recibir pesos cubanos y esos salarios se van a determinar por acuerdo entre las partes; la parte de extranjera va a poder ganar más gastando menos divisas en ese sentido, añadió.

El Ministro destacó que en el caso de los contratos de asociación económica (administración de producciones y servicios) no se generan dividendos y esos servicios de prestación habrá que reajustarlos; en las empresas mixtas (se constituye una empresa y se distribuyen dividendos) caso a caso se va a ver los niveles de precios y gastos, donde se preservan niveles de utilidad, pero no implica multiplicar los precios actuales por 24 y las que exportan tendrán mayores beneficios.

Detalló que en la ZEDM se han dado más incentivos para capital extranjero si trabajan allí, se opera en divisas, el salario será por acuerdo entre las partes y lo que va a recibir el trabajador cubano será en pesos cubanos, las relaciones monetario mercantiles se van a facturar en CUP, o sea los usuarios pagarán en MLC por el equivalente en CUP.

El salario del trabajador será a partir de la reforma salarial, nunca menor al nivel de complejidad del cargo que desempeña.

Respecto a las empresas ciento por ciento extranjera, manifestó que se ajustarán a lo mismo que ocurre en el Mariel, van a tener un tratamiento acorde a su situación particular.

Malmierca Díaz precisó que la inversión extranjera continuará siendo una prioridad para el país, en correspondencia con los principales documentos que rigen la vida económica de la nación.