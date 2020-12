Proyectan recuperación de economía cubana en 2021

En el VI período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Alejandro Gil Fernández, vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, dijo que se prevé una recuperación gradual de la actividad económica, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes entre un seis y un siete por ciento respecto al actual calendario.



Lo anterior significa que se detendrá el decrecimiento experimentado en 2019 y profundizado en 2020, aunque todavía no se alcanzarán los niveles anteriores a 2018, y dependerá del control de la pandemia, añadió al intervenir en la segunda jornada de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (Parlamento), en su IX Legislastura, que acontece este jueves de manera virtual.

Agregó que esta situación permitirá planificar con objetividad la recuperación económica hasta 2022 y no renunciar a las metas de crecimiento proyectadas para la segunda etapa del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, que va del 2022 al 2026.



En 2019 el PIB de Cuba tuvo una contracción del 0,2 por ciento como resultado de las restricciones en el combustible por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, lo que provocó tensiones que continuaron en 2020 y se vieron agravadas por el impacto de la COVID-19. Al cierre de este año se estima un decrecimiento del PIB en el entorno del 11 por ciento.



Cuba no se ha quedado detenida, está creando e innovando, haciendo realidad el concepto de Revolución del Comandante en Jefe de Fidel Castro, de cambiar todo lo que debe ser cambiado, aseveró el vice primer ministro.



Este año, añadió, hemos recibido el 55 por ciento (%) de la divisa prevista en el plan y solo se ha podido ejecutar el 60 % de las importaciones, aun con las tiendas en MLC (Moneda Libremente Convertible); de no haber tomado esa medida la situación habría sido más compleja, advirtió.



¿Cómo reaccionaría el capitalismo con sus políticas de choque, cómo se han podido mantener las políticas sociales, cómo no ha habido apagones, cómo se han podido alcanzar resultados en el enfrentamientos a la COVID-19 (ha costado más de 100 millones de dólares por encima de lo planificado), cómo los trabajadores no han perdido su empleo?, cuestionó Gil Fernández.



Es cierto que hay colas y desabastecimientos, es lógico en este escenario.



Entramos a 2021 con grandes retos y desafíos, no podremos dar grandes saltos pero continuaremos recuperándonos gradualmente, compartiendo con justicia lo que tenemos y desarrollándonos, a lo cual no renunciamos, dijo.



Este plan lleva innovación, aquí no nos ocupamos de cifras sino de personas; el 2021 será un año de grandes transformaciones que abre nuevas oportunidades.



Gil Fernández significó que entre los aspectos que distinguen el Plan de la Economía 2021 aparecen la descentralización gradual de la distribución de divisas y una mayor autonomía para las empresas estatales.



Agregó que a corto plazo, y con la intención de acelerar la recuperación económica, se priorizará con recursos financieros y materiales la producción de alimentos, el aseguramiento de productos de primera necesidad, las exportaciones, la recuperación gradual del turismo y el control sobre el endeudamiento.



En esta etapa también tendrán prioridad los encadenamientos productivos del sector estatal con el no estatal y la inversión extranjera, el crecimiento de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, así como el incremento de las ventas a las tiendas en MLC y la inserción en el Plan de la Economía de las formas de gestión no estatal.



Se proyecta en la actividad de exportación un crecimiento del 19 % de los ingresos respecto al real de 2020, debido al incremento de los servicios de telecomunicaciones y la venta de níquel más cobalto, azúcar, tabaco y ron; en el Turismo se prevé el arribo de dos millones 200 mil visitantes, un millón en 2020, muy por debajo de las potencialidades del país.



Las importaciones de bienes y servicios crecerán un 12 %, concentrándose fundamentalmente en alimentos y combustibles, mientras que se planifican 207 millones de dólares para la compra de fertilizantes y plaguicidas.



Respecto a los alimentos, se prevé importar 770 mil toneladas de trigo, 396 mil toneladas de arroz, 681 mil toneladas de maíz, 47 mil toneladas de leche en polvo, 371 mil toneladas de harina de soya y 106 mil toneladas de pollo.



Se planifica, además, la importación de fertilizantes y plaguicidas por un monto de 207 millones dólares.



La base comparativa de todos los crecimientos en 2021 es lo alcanzado en 2020, que fue un año de contracción, reconoció Gil Fernández.



En la actividad agropecuaria se planifican crecimientos en las producciones de arroz, maíz, frijoles, leche, hortalizas, viandas y un ligero crecimiento en la carne de cerdo.



Con respecto a la industria, se proyectan crecimientos en el acero, madera, productos de aseo, electrodomésticos, bicicletas, motos y triciclos; la generación eléctrica planificada es de 20 mil 107 gigawatts hora (crecimiento del 2,2 % respecto a 2020) y las fuentes renovables alcanzarán una participación en la estructura de generación del 6,3 %, actualmente es del 4,5 %.



Para 2021 el plan de inversiones crece en un 22 por ciento respecto al estimado del año precedente, concentrándose en la Defensa, Producción de Alimentos, Turismo, fuentes renovables de energía, Programa de la Vivienda y fábricas de producción de acero y cemento.



Las que se prevén terminar y se ponen en explotación generan alrededor de 11 mil 525 nuevos empleos.



En el transporte se respalda el traslado de 66 millones 105 mil toneladas de productos (25 % por ferrocarril), mil 793 millones 068 mil pasajeros (37 % asumidos por el sector no estatal), lo que representa, en ambos casos, un crecimiento con respecto a 2020.



La actividad comercial planifica un crecimiento de la circulación mercantil minorista en el entorno del nueve por ciento y se proyecta continuar desarrollando el comercio mayorista con alcance a todas las provincias.



Gil Fernández señaló que se prevé para el curso escolar 2021-2022 una matrícula de un millón 750 mil 690 estudiantes en la enseñanza general y alrededor de 180 mil en la superior.



En la Salud Pública se respaldan niveles de actividad similares a los de 2020, con prioridad para la educación para la salud y la atención primaria, mientras que se conciben 619 medicamentos en el cuadro básico, 363 de producción nacional.



Para 2021 se dará continuidad al programa para la migración a la TV digital, se respaldan las medidas para enfrentar el envejecimiento poblacional y las que se implementan para potenciar la natalidad y la fecundidad.



A partir de la prioridad otorgada al desarrollo territorial se han identificado 388 proyectos de iniciativa municipal de desarrollo local, caracterizados por el aprovechamiento de los recursos endógenos de sus territorios.



Para la ciencia, la tecnología y la innovación se respaldan proyectos por alrededor de 10 mil millones de pesos, lo cual representa alrededor del dos por ciento del PIB a precios corrientes, en actividades vinculadas a la producción de alimentos, la biotecnología, el desarrollo energético y la informatización de la sociedad.



Para 2021 se proyecta un incremento de 32 mil ocupados en la economía, de ellos 22 mil en el sector estatal, lo cual provoca que la tasa de desocupación se incremente en 0,4 por ciento.