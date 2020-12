Denuncia Unión de Periodistas de Cuba escalada mediática contra la Revolución

En una declaración de la organización, publicada en el sitio web Cubaperiodistas.cu, la UPEC advierte: como suele ocurrir en estos casos de manual de Operaciones Psicológicas de las agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos (EE.UU.), se despliegan desde el contexto digital para de ahí pasar a la calle.



Lo hemos visto una y otra vez en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina y Brasil, como parte del permanente laboratorio experimental del imperialismo, que emplea la misma fórmula para generar los pretextos que le permitan activar más sanciones e incluso para justificar sus aventuras bélicas.



Crean el problema y prometen una solución que deriva en más sufrimiento para nuestros pueblos, añade el texto, publicado bajo el título Diálogo sí, chantaje jamás.



Puntualiza que desde medios privados digitales y desde laboratorios de intoxicación de la ultraderecha de la Florida se culpa al gobierno cubano de incitar a la guerra civil y hasta exigen una intervención militar de fuerzas internacionales encabezadas por EE.UU.



Esto último, según el documento, lo acaba de pedir Osvaldo Gutiérrez Boronat, filoterrorista y compinche de Félix Rodríguez, agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y uno de los asesinos de Ernesto Guevara, el Che; están esperando que haya un muerto, advierte la UPEC.



Alerta que esa táctica de guerra sicológica pudiera escalar en las próximas horas, y por eso la organización que aglutina a los profesionales de la prensa cubana se solidariza con la decisión del Ministerio de Cultura de no reunirse con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de EE.UU. y sus funcionarios.



Tampoco lo hará con medios de prensa financiados por agencias federales estadounidenses, añade.



La UPEC refiere que esos medios hiperpartidistas, dedicados a la polarización y la intoxicación mediática, no hacen periodismo, sino que están al servicio de una maquinaria de información tergiversada o directamente falsa con objetivos políticos declarados.



No han logrado tener de su lado a un solo periodista de nuestros medios públicos, esos que ellos insultan, premian en ausencia y acosan permanentemente para desmovilizarlos y para manipular a diestra y siniestra. En este minuto, y como siempre, respaldamos a nuestros compañeros de la prensa, a su noble labor de informar apegados a la verdad y desde valores éticos.



La UPEC llama a todos los periodistas cubanos a estar permanentemente informados y cohesionados, denunciar las provocaciones, dialogar con todos los que genuinamente quieren hacerlo y reforzar las alianzas con los profesionales de la comunicación en el mundo para generar los contrapesos necesarios ante la cadena de desinformación internacional que ya está en curso.



Como periodistas y comunicadores de un país que ha sido víctima del terrorismo en todos los órdenes, literal y mediáticamente hablando, denunciamos la manipulación y el oportunismo político para encubrir una operación de guerra de cuarta generación extremadamente peligrosa, enfatiza la declaración, que concluye: Decimos alto y claro: diálogo sí, chantaje jamás.