Revelan detalles de la participación estadounidense en actos de provocación política en Cuba (+Video)

En la denuncia, consta que el 28 de noviembre Fernández de Cossío convocó al Encargado de Negocios de Estados Unidos Timothy Zúñiga-Brown, a quien trasladó el mensaje de que “Cuba no permite a Estados Unidos, ni a estado alguno la injerencia en los asuntos internos del país”, algo que debe transmitirle el funcionario estadounidense a su Departamento de Estado.



El diplomático cubano también denunció la presencia de Zúñiga-Brown en varias oportunidades en San Isidro, donde su Embajada conocía que se desarrollaba un evento de provocación política y social. Hasta allí transportó personalmente y apoyó a quienes estaban violando las normas sanitarias de protección contra la pandemia de COVID-19, lo cual constituye una grave violación de sus funciones como diplomático y como jefe de misión.



La participación estadounidense en estos hechos constituye una intromisión flagrante y desafiante en los asuntos políticos internos de Cuba y violaciones incontestables de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, decía en la nota del 28 de noviembre.



Cuba no acepta ese comportamiento, y que no tolerará el desacato de la ley y las normas.



EXISTE UNA RELACIÓN DE DEPENDENCIA ENTRE LA CONTRARREVOLUCIÓN DE SAN ISIDRO Y EE.UU



Durante su intervención en un segmento del Noticiero Estelar de la Televisión cubana, Carlos Fernández de Cossío se refirió a otros momentos en que la embajada de Estados Unidos en Cuba ha apoyado a figuras y acciones que buscan la desestabilización política en Cuba.



También abordó la manera en que emplean las redes sociales para movilizar la opinión pública en torno a sus intereses.