Presidente cubano rechaza falsedades sobre supuesta injerencia en elecciones estadounidenses

Cuba no interfiere en el proceso electoral de otros países. Hemos sufrido la injerencia y el acoso por parte de EEUU en los años de Revolución, dijo el mandatario en la red social Twitter.



Agregó que en cambio, la política exterior de la nación antillana se basa en principios éticos que rechazan la intromisión en los asuntos internos de otros Estados.



El equipo de campaña de Trump ha alegado también que existen violaciones de la seguridad de las elecciones, las cuales no tienen fundamento y fueron negadas por la Agencia de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos y la empresa Dominion Voting Systems, a cargo del software empleado en los comicios en los que se alzó con la victoria el demócrata Joe Biden.



Trump no ha reconocido aún su derrota lo que no tiene implicaciones prácticas para que se concrete el traspaso de poder del 20 de enero de 2021 pero ha generado el rechazo de varios sectores políticos de la nación norteña, entre ellos figuras relevantes del Partido Republicano.