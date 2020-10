Pese a las adversidades, Cuba crece y continúa apostando por su desarrollo

El mandatario explicó que, conscientes de que todo dependerá de nuestros esfuerzos, se ha trabajado en el enfrentamiento a la pandemia y a la difícil situación económica, sin renunciar a los programas fundamentales del país y destacó que la voluntad es avanzar en lo que queda de año.



Es heroica la página que el pueblo cubano está escribiendo ahora mismo, sentenció en presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.



Díaz-Canel se refirió a las enseñanzas que ha dejado la COVID-19, por ejemplo las ventajas de una economía planificada y el humanismo del sistema socialista.



Subrayó que la pandemia ha provocado una confrontación de paradigmas políticos, en la que está triunfando la perspectiva social y humanista de la Revolución Cubana.



Que un país pequeño resista los ataques de su adversario y que además se crezca creando, innovando, solo puede explicarse por la orientación humana de un proyecto, la voluntad política del Partido y el gobierno y la extraordinaria fortaleza de un pueblo experto en resistir y vencer. No es una casualidad, es una causalidad, dijo.



El mandatario cubano señaló como vías para avanzar en este sentido la implementación de la Estrategia Económico-Social, para lo cual es preciso acelerar el ritmo de su puesta en práctica con innovación.



Acotó también que resulta vital que el sistema empresarial ponga en práctica las medidas recientemente aprobadas, que proveen un entorno diferente y de mayor autonomía.



Asimismo, denunció que durante el 2020 y bajo las duras condiciones de la pandemia, el imperialismo optó por recrudecer el bloqueo, provocando serias afectaciones para acceder a financiamiento para enfrentar la enfermedad o recibir ayuda solidaria de otros países.



Estados Unidos incrementó en este periodo la persecución a las transacciones financieras, atacó el sector de los viajes -aun antes del cierre de las fronteras- y ha procurado en meses recientes limitar al máximo el envío de remesas, lo cual afecta a un grupo nada despreciable de personas que viven en ese país.



La hostilidad hacia la mayor de las Antillas incluyó el ataque despiadado a la cooperación internacional que brinda Cuba a otros países, agregó.



El mandatario se refirió a los logros del país en la arena internacional, donde ha defendido el compromiso con el multilateralismo y el fomento de la cooperación internacional.



A pesar de las brutales presiones ejercidas por Estados Unidos para que Cuba no fuera electa como miembro del Consejo de Derechos Humanos, finalmente recibió un gran apoyo como muestra del prestigio alcanzado en esta esfera, destacó.



En sus palabras, el Presidente cubano reiteró el compromiso invariable con la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Lo que hacen contra una pequeña nación, una isla de apenas 11 millones de habitantes desde un poderoso imperio, no es política, es atropello, abuso, sevicia, es vergonzoso e infame, expuso.



En su intervención el mandatario cubano evocó la figura de Camilo Cienfuegos, a propósito de conmemorarse hoy el aniversario 61 de su fallecimiento, y lo valoró como un hombre de pueblo y llano sencillo.



Informó que por primera vez en la historia de la Asamblea Nacional del Poder Popular esta sesionó con parlamentarios a distancia, pero la pandemia de la COVID-19 no podía seguir retrasando el cronograma legislativo al que se ha dado cumplimiento hoy y anunció que nuevas leyes se propondrán en una próxima sesión prevista para diciembre.



Al valorar lo alcanzado en este V Período Ordinario de Sesiones señaló que la aprobación de las leyes del Presidente y Vicepresidente de la República y la de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, unidas a las ya establecidas en periodos anteriores, fortalecen el orden institucional del país.



El Presidente de la República pidió a la Asamblea Nacional un tributo especial al pueblo cubano en forma de aplausos, similares a los que cada noche entregan al personal de la salud, porque sin la comprensión popular de cada medida, sin la participación masiva en su discusión, el ideal político sería solo eso.



Gracias Cuba, siempre será un honor estar a tu servicio Patria amada, concluyó.