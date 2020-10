Ofrecen a los diputados información detallada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba

La presentación aconteció como parte de la reunión de trabajo que tiene lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana, previa al V Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano en su IX Legislatura, en la que participan de manera presencial los diputados de La Habana y otros que residen en la ciudad, y de forma online los del resto de las provincias.



En presencia de Miguel Díaz-Canel y de Salvador Valdés Mesa, Presidente y Vicepresidente de la República de Cuba, respectivamente, el titular señaló que esta es una crisis no imaginada, de la cual no ha escapado ningún país o sector, y que ha significado una situación compleja en el campo sanitario, pues conlleva a un gran esfuerzo organizativo de recursos.



La capacidad de la infraestructura, la organización, la fortaleza del sistema de salud y la disciplina, contribuyeron a la obtención de buenos resultados durante estos meses difíciles, aseguró Portal Miranda.



Destacó la importancia del chequeo diario realizado por el grupo temporal de trabajo para el enfrentamiento a la pandemia, encabezado por Díaz-Canel, en el que se han adoptado medidas en dependencia de cada situación.



El país se ha enfrascado en la búsqueda constante de casos y en implementar un protocolo que evite el colapso de los servicios, ya que los principios del enfrentamiento han sido claros: actuar con máxima prioridad para que las personas no enfermen; si lo hacen, que su enfermedad no sea grave; y si lamentablemente es así, que el paciente no fallezca, dijo.



También ha sido esencial la pesquisa activa, la articulación de acciones intersectoriales, la inmediatez en el análisis de los casos, la toma de decisiones y el abordaje a comorbilidades, a la vez que desde etapas tempranas de la enfermedad se estableció el alcance de los laboratorios para diagnosticar la enfermedad y se decidió el crecimiento de los mismos.



Decisiva también ha sido la creación de un grupo de ciencias con un comité de innovación encargado de buscar maneras de implementar nuevos medios para el escenario epidemiológico, manifestó.



Sobre la situación actual, el ministro explicó que en el país cinco provincias mantienen transmisión activa de la enfermedad -Pinar del Río, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, La Habana y Artemisa-, de ellas, Pinar del Río, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila se encuentran en etapa de transmisión autóctona limitada y La Habana en la Fase III de la recuperación.



Durante estos meses también se ha logrado el incremento paulatino de la disponibilidad de las camas hospitalarias, así como de los ventiladores pulmonares y de los centros de atención.



Portal Miranda se refirió al orgullo que representan los campos de investigación y de la ciencia, pues en tiempo récord y cumpliendo todos los indicadores de calidad se han impulsado decenas de ensayos clínicos, dos de ellos aprobados para vacunas, y varios centros relacionados con la investigación científica y la producción han realizado sus labores de manera significativa.



Resultados como la supervivencia mayor del 90 por ciento de pacientes graves y críticos, el abordaje integral a temas como la salud mental y las acciones para apoyo psicológico muestran, a consideración del titular de Salud Pública, la altura científica de los profesionales cubanos.



Al cierre de su intervención, Portal Miranda se refirió a la importancia de la responsabilidad colectiva y al cumplimiento de las medidas sanitarias, a la vez que resaltó que el acompañamiento del gobierno y de todas las organizaciones de la sociedad civil ha sido y seguirá siendo vital.