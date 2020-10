Aclaran cuestiones medulares sobre la Estrategia Económica y Social en Cuba (+Video)

Ante la duda del costo de la leche, Murillo Jorge esclareció que en el nuevo escenario de la Tarea Ordenamiento estará en el orden de un precio aproximado entre 6 y 8 pesos.

Sobre lo relacionado con que el salario crecerá, se explicó que “las 4.9 veces son el resultado del siguiente cálculo: coger el fondo salarial de hoy y el fondo salarial de la nueva propuesta de la reforma de salarios, cuando uno divide esos dos números es lo que da 4.9 por tanto ese es un crecimiento promedio de los salarios”.

Dijo que no necesariamente todos los salarios crecerán de manera igual. Con la reforma de salarios que se está diseñando se pretende buscar una variable donde ganen más los que más aportan, agregó.

En el nuevo escenario se producirá un incremento de los servicios en los trabajadores por cuenta propia y sobre ellos quedó aclarado que se está revisando un diseño de la carga tributaria para reducirla en términos de impuesto con el propósito de que no necesariamente el crecimiento de los precios sea al mismo ritmo del crecimiento de los costos. Para ello se dará facultad municipal a los gobiernos para que puedan concertar acuerdos con los trabajadores por cuenta propia.

Sobre la canasta Murillo Jorge señaló que una canasta no puede incluir solo alimentos, por lo que tendrá contemplado otros tipos de gastos. La canasta que estamos proponiendo, dijo, tendrá un cálculo en medicamentos, es el punto de partida para el salario mínimo, incluye reparación y mantenimiento de la vivienda además de un grupo de productos que no son solo alimentación, también agrupa otros elementos como electricidad, transporte, y un monto que no está nominalizado.

Sobre los estímulos en CUC, el Jefe de la Comisión Permanente detalló que los estímulos en CUC estarán incorporados en la nueva escala y donde no “quepan” entonces se le aprueba una dispensa salarial.

Al explicar qué sucederá con los jubilados y pensionados Murillo Jorge refirió que tendrán un tratamiento especial y sobre ello añadió que la jubilación mínima no será menor que el costo de la canasta.

Sobre las dudas relacionadas con la libreta de abastecimiento, señaló que como mecanismo de distribución es extremadamente costoso, y ha demostrado una eficiencia muy grande en momento de escasez, a pesar del esfuerzo que significa. Dijo que es válido dejar la libreta y usarla por un tiempo teniendo en cuenta las condiciones actuales, en ese sentido aclaró que el desmonte de la libreta tendrá que ser gradual, cuando a la economía evolucione y exista una oferta suficiente para determinados productos que se puedan sacar de ese mecanismo de distribución.

Al explicar el efecto de la Tarea Ordenamiento en el sector empresarial, Murillo Jorge añadió que las empresas exportadoras tendrán varios beneficios y mejorarán su situación. Para un primer momento se controlará el crecimiento de los precios mayoristas sin afectar el sistema empresarial.

Por su parte, Alejandro Gil refirió que la devaluación de la moneda ofrecerá mayor espacio a la competitividad de la producción nacional y se mantendrá una planificación centralizada.

Con respecto a las cuentas de ahorro se explicó que las que están en CUC se podrán convertir en pesos por el tipo de cambio y también se podrán convertir en MLC, con las limitaciones que existen en estos momentos de la disponibilidad de divisas, respetando siempre el tipo de cambio actual.

Se aclaró que los precios de las tiendas en CUC se quedan en el mismo entorno de los precios de hoy en pesos, “esos no van a subir”, señaló Murillo Jorge al tiempo que se refirió al precio de productos que están subsidiados y sobre ello dijo que se mantendrán así. También habló de precios que mantendrán subsidios, pero no total.

“Nosotros en una primera etapa, donde queremos mantener determinado control de los precios mayoristas, vamos a iniciar con un tipo de cambio fijo y en la medida que vaya caminando el tiempo y la economía vaya cambiando y necesite que movamos ese tipo de cambio también se hará en el momento que corresponda. Eso significa que habría que hacer futuras devaluaciones”.

El titular de Economía y Planificación dijo que estamos en un momento excepcional, que nos ha obligado a tomar medidas no previstas en nuestro modelo económico en el escenario actual.

“Nosotros no previmos cuando hicimos el plan de la economía, ni siquiera cuando empezamos a trabajar el plan de desarrollo y mucho menos cuando comenzamos a trabajar la Tarea Ordenamiento, estar en el 2020 vendiendo en MLC, eso es una situación a la que la vida nos ha conducido, nos ha obligado a eso para tener un nivel de abastecimiento en el mercado, poder captar esos recursos y canalizarlos de alguna manera hacia el desarrollo económico del país”.

Añadió que es un proceso transitorio y que el futuro de Cuba es trabajar con moneda nacional y que todas las transacciones en el país sean en pesos cubanos. Sobre la Estrategia Económica y Social dijo que se han consolidado algunos conceptos vinculados con el marco institucional y jurídico del funcionamiento de las micro, medianas y pequeñas empresas.

Agregó que se ampliará una diversidad de actores económicos en el país, ejemplo es la aprobación de la Empresa Filial y buscar espacios para que esta y el resto de las formas de gestión y formas empresariales encuentren una complementariedad y trabajen en condiciones similares.

