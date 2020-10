Cuba informará en próximos días sobre proceso de unificación monetaria y cambiaria

Se dará la información completa de este complejo proceso de alcance estratégico que, aunque no es una solución mágica a todos los problemas de nuestra economía, sí ayudara a destrabar mucho de lo que es necesario ahora para que el país avance.

En el caso de la Tarea Ordenamiento, que debe llevar a la unificación monetaria y cambiaria, debemos decir que está en una fase de capacitación de las personas que deben llevar a cabo su implementación, expresó el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el programa de la Mesa Redonda correspondiente a este jueves, cuando junto al Primer Ministro, Manuel Marrero, informó las características de la entrada de Cuba a un escenario de «nueva normalidad».



El mandatario pidió al pueblo no seguir noticias falsas ni «bolas» que transmiten información incompleta o errónea sobre la unificación monetaria y cambiaria. Es importante —señaló— que la población sepa que se darán todas las precisiones en su momento.

También abordó que, en días pasados, se filtró una información de una persona que estaba participando en una actividad de capacitación para la implementación de la Tarea Ordenamiento, pero lo que se divulgó fue lo usado como ejemplo para ilustrar el proceso. Por eso, agregó, se deben seguir las divulgaciones oficiales sobre el tema.



La Tarea Ordenamiento lleva aparejada una reforma de salarios, pensiones y precios, puntualizó.



Igualmente reiteró, una vez más, como se hizo en el Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, la decisión de garantizar los depósitos en cuentas bancarias en divisas extranjeras, pesos convertibles (CUC) y pesos cubanos (CUP), así como el dinero en efectivo en poder de la población.



Nadie tiene que tener preocupación con sus cuentas, sean en MN, CUC o MLC, incluidos nuestros colaboradores, pues tenemos información de que ya se están propagando informaciones falsas sobre sus cuentas.



Nosotros nos vamos a quedar con la moneda nacional, que tendrá una convertibilidad a las otras, señaló y agregó que el día que se anuncie el inicio de la unificación, no hay que ir corriendo para los bancos, pues se va a garantizar un tiempo para que las personas puedan cambiar su dinero.



Díaz-Canel, además, abordó los beneficios de la unificación monetaria y cambiaria para la economía nacional. La unificación traerá consigo, entre otras cuestiones, el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, el reordenamiento del comercio interior; la modificación del sistema de distribución de divisas; la participación de la industria nacional como importante proveedor de bienes y servicios; el incremento y diversificación de las exportaciones, el diseño e implementación de incentivos fiscales para los exportadores; y el perfeccionamiento del trabajo del sector no estatal.



Adelantó que, en próximos días, se dará la información completa de este complejo proceso de alcance estratégico que, aunque no es una solución mágica a todos los problemas de nuestra economía, sí ayudara a destrabar mucho de lo que es necesario ahora para que el país avance.