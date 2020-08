Volcarse al campo sin pérdidas de tiempo ni de reservas productivas

Producir alimentos, y hacerlo bajo cualquier circunstancia, exige poner el oído fino, la voluntad bien dispuesta, y volcarse sin pérdidas de tiempo al campo, para materializar la estrategia de máxima prioridad definida por la dirección del país.



A fin de constatar la reorganización de las capacidades agropecuarias para dar respuestas urgentes, en un contexto complicado por la pandemia del nuevo coronavirus y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, el Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, insistió, en Villa Clara y Cienfuegos, en la inaplazable necesidad de explotar al máximo las reservas productivas que aporten a la comida del pueblo.



En la primera de ambas provincias, durante un intercambio con directivos y trabajadores de las empresas de Cultivos Varios Valle del Yabú, de Santa Clara, y la Agroindustrial de Granos Emilio Córdova, de Encrucijada, retomó el rol estratégico del desarrollo local como alternativas para satisfacer las demandas internas de los municipios.



Acompañado por Yudí Rodríguez Hernández y Alberto López Díaz, presidenta y vicepresidente del Consejo de Defensa en la provincia, el también miembro del Buró Político recorrió, asimismo, el polo productivo de Paso Real, en la tierra de Abel y Haydée Santamaría; la ueb Integral Agropecuaria de Quemado de Güines y una minindustria en Santo Domingo.



En la visita a Cienfuegos, el Segundo Secretario no pasó por alto cómo, pese a la escasa disponibilidad de fertilizantes y plaguicidas, y a las restricciones en el combustible, el territorio sureño rescató e incrementó las áreas cultivables e impulsó el surgimiento de varios nuevos polos productivos, como el de Venero, donde crecen, con agua asegurada y excelentes condiciones de suelo, diferentes cultivos en 600 hectáreas.



A tono con lo orientado por Machado Ventura, aquí se siembra, pero también se resiembra, tal cual se constató en el resto de los polos visitados: Horquita, Juraguá, Citrisur y Maleza, entre otros.



Recalcó el imperativo nacional de diversificar los rubros agropecuarios, alentó el mayor empleo de vitroplantas en el surco, resaltó la pertinencia de intercalar cultivos, la urgencia de pensar con vocación exportadora, y fomentar la cría animal en cuanto sitio sea posible, como la única vía para alcanzar los cinco kilogramos de proteína animal per cápita mensuales.



El miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia, Félix Duartes Ortega, explicó al dirigente que la mayoría de los cultivos de ciclo largo sembrados en esta campaña de primavera han salido intercalados, sin excepción, y aseguró que Cienfuegos no deja de cumplir sus compromisos de envíos de alimentos a la capital cubana.