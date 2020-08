Confirman en Cuba 63 nuevos casos positivos a la COVID-19 (+Video)

Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 1 544 pacientes, 59 en vigilancia, sospechosos 851 y confirmados 634, una cifra elevada acorde con las de días anteriores.



Precisó el especialista que para COVID-19 se estudiaron este viernes por los laboratorios de biología molecular de todo el país 4 603 muestras, resultando 63 muestras positivas. El país acumula, de este modo, 324 043 muestras realizadas y 3 292 positivas (1,02%).



De los 63 casos positivos, 60 son cubanos, de ellos 52, son contactos de casos confirmados, y en todo el acumulado, el 84% de los casos diagnosticados han sido contactos de casos confirmados previamente. En 5 casos no se ha podido precisar la fuente de infección y en esto se confirman 201, el 6,2 % en esta condición. Se supo que 3 de los 63 casos confirmados, tienen como fuente de infección el exterior y suman 318 casos con fuente de infección en el exterior. Son cubanos 60 de los casos, y 3 son extranjeros residentes en el país.



De los 63 confirmados, 41 son del sexo masculino, y 22 sexo femenino, 40 de los 63, el 63,5 % fueron asintomaticos en el momento del diagnóstico. En tota la pandemia el 57,8 % de los casos se han mostrado asintomáticos. El 82,6 % durante toda la pandemia, han resultado asintomáticos.



El Dr. Duran insistió en que todas las personas que según conozca, ha estado en relación con un caso confirmado o sospechoso, aunque no tenga síntomas debe asistir al médico.



De los diagnosticados 20, estan entre los 40 y 59 años de edas, 27 , entre los 20 y 39 años, 8 menores de 20, y suman 35 en el grupo en menores de 39 años. De 60 ó más 8 personas. La edad del grupo de jóvenes ha estado predominando.



Sobre este último aspecto de las edades, el Dr. Durán se refirió a las conductas indisciplinadas, y el comportamiento antisocial de algunos jovenes que pueden empeorar la situación. Pidió a que estos jovenes que cuiden de no infectar a las personas de las de 60 que les rodean o viven con ellos.

Conferencia de Prensa del Ministerio de Salud Pública sobre COVID-19.