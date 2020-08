El arma más poderosa que nos dejó Fidel

Cada día comprendo mejor por qué Fidel no quiso estatuas, ni bustos, ni calles o escuelas con su nombre. No fue solo un acto de modestia infinita, fue una tapia erigida por él mismo contra cualquier riesgo de convertirse en mito inalcanzable en el futuro.

Fidel llega sin embargo a nuestra mente a cada instante y nos parece verlo en todas partes, como vigilia de una obra que por más zancadillas que ponga el adversario, estamos obligados no solo a preservar sino a pulir o retocar con guantes de tanta pulcritud como para evitar que ni una sola esencia caiga a tierra. Ya debe estar claro para todos que no es con el grito amoroso y estentóreo “Yo soy Fidel” como aseguramos que su legado espiritual perdure por siglos y milenios, sino con resultados más que esfuerzos, algo imprescindible en tiempos tan complejos, y despojando de cualquier histrionismo o maquillaje nuestra labor diaria.

Necesitamos que Fidel entre en los hogares, en las fábricas, en las escuelas, en las fincas de nuestros campesinos, no solo en fechas inolvidables que nos trae el calendario sino todos los días, con ese manantial inagotable de respuestas que nos dejó como el más valioso legado, incluso para las más complejas circunstancias. Somos millones los que ansiamos seguirlo viendo y escuchando cada día.

Su alerta del 17 de noviembre del 2005 en la Universidad de la Habana debiera enjuagarnos los ojos cada amanecer con la disciplina de un cristiano al leer el Padre Nuestro, no para rendirle pleitesía que no se aviene a nuestra ideología, sino para hacer lo que nos toca para evitar que nuestros errores puedan destruir lo que no pudo lograr nunca el más soberbio, taimado y prepotente de los enemigos, que le ha tocado enfrentar jamás a pueblo alguno en la historia del mundo.

Plan contra plan, nos enseñó Martí. No es otro el plan del “norte revuelto y brutal que nos desprecia” con canijos apoyos internos, que el de tronchar la continuidad que hemos jurado. Por eso nuestro plan martiano y fidelista, está obligado a ser integral, de modo que no deje ni el menor resquicio por donde pueda entrar el veneno enemigo, ni siquiera en el ciberespacio, siempre con la verdad, que fue el arma más poderosa que nos dejó Fidel en nuestras manos.

No puedo evitar un nudo en la garganta al releer aquellas palabras suyas en evidente tono testamentario durante el séptimo congreso del Partido, cuando tras recordar que “a todos nos llegará nuestro turno” nos dejó el sagrado reto que estamos obligados a cumplir: “pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos… A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos trasmitirles que el pueblo cubano vencerá”.