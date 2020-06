Con la COVID-19, cada error constituye un retroceso

Cuba amaneció este lunes con 38 nuevos casos positivos a la COVID-19, la cifra más alta de confirmados en los últimos 28 días, de ellos 32 guardan relación con el foco suscitado en la capitalina tienda de La Época. Justamente al comportamiento de la enfermedad en la provincia de La Habana y al análisis de las causas que lo provocan, estuvo dedicado buena parte del encuentro que cada tarde encabezan el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, con el grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus.



Al evaluar estos hechos, el Jefe de Estado consideró el evento suscitado en el referido establecimiento comercial “como el de mayor magnitud que hemos tenido, incluso superior al del Hogar de Ancianos de Villa Clara”.



Lo peor –acentuó- es que ha ocurrido en un momento donde se suponía que ya nosotros teníamos bastante control de la enfermedad; sin embargo, en las últimas cuatro jornadas casi siempre nos ha puesto por encima de los 20 casos diarios, causando realmente un malestar, un retroceso en los días en que podíamos eliminar la enfermedad.



La realidad es que ha existido negligencia –afirmó- y la repercusión de este hecho nos ha demostrado que, aun con la experiencia que tenemos en el enfrentamiento a la COVID-19, todavía seguimos cometiendo errores, y cada vez que hay un descuido, miren lo que sucede.



Acerca de estos acontecimientos el gobernador habanero, Reinaldo García Zapata, complementó que en los últimos dos días, de los 57 casos que se han diagnosticado en la provincia, 44 corresponden al evento de La Época, lo cual ha variado el comportamiento que se venía manifestando de la enfermedad en el territorio. Refirió además que de los 168 pacientes confirmados en las pasadas dos semanas en La Habana, 106 tienen relación con dicho evento.



En tal sentido, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, insistió en que no puede existir relajamiento en ninguna de las medidas que se han indicado, pues el llamado continúa siendo a cumplir estrictamente todo lo que se ha establecido, a elevar la disciplina y la responsabilidad de los capitalinos. Hay que extremar las acciones en los lugares, revisarlo todo en detalle, minuciosamente, subrayó.



Como parte de la acostumbrada actualización que se realiza en estos encuentros, el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, ratificó que el incremento de casos que se ha producido en La Habana en las últimas jornadas, lógicamente incide también en que sea esta la provincia que mantiene el mayor número de pacientes ingresados.



De los 172 casos activos que se constataban al inicio de esta jornada –detalló- 144 corresponden a La Habana y 24 a Matanzas, las dos provincias que evidencian las mayores cifras de casos positivos al nuevo coronavirus en la actualidad y que sistemáticamente rinden cuenta a la dirección del país acerca de su situación epidemiológica.



A propósito de los seis eventos de transmisión local que permanecen activos, de un total de 44 que se han abierto en el país desde que comenzó la epidemia, Portal Miranda especificó que tres de ellos están en La Habana, donde la situación más compleja radica hoy en el municipio de Centro Habana.



Apuntó además que este lunes cerró el evento de la comunidad La Ruda, del municipio de San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque.



Como es práctica también en estas sesiones de trabajo, donde los organismos de la Administración Central del Estado informan acerca de su accionar en medio del enfrentamiento a la COVID-19, la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, realizó una valoración de las principales acciones desarrolladas durante esta etapa por el sector.



De manera general comentó que en estos meses se han efectuado actividades docentes televisivas dirigidas a todos los niveles educativos, con la participación de los intérpretes de lengua de señas. Estas –comentó- se han ido perfeccionando paulatinamente, teniendo en cuenta sobre todo los criterios emitidos por estudiantes, docentes, familiares, organismos y organizaciones, los cuales han sido de gran valor igualmente para el diseño de futuras acciones.



Además, señaló que los trabajadores del sector se han vinculado a la producción de alimentos en tierras cultivables que tienen diferentes centros educacionales; al apoyo en instituciones educacionales que funcionan como centros de aislamiento; al ahorro energético y a la campaña antivectorial.



Por otra parte, explicó que a partir de este 1ro de junio continuaron las actividades docentes televisivas por niveles educativos, excepto en la Educación de Jóvenes y Adultos, que concluyó el 29 de mayo. Asociado a esta nueva etapa para algunas enseñanzas, dijo que se realizan ajustes en la programación y se conciben nuevos espacios formativos que den respuesta a ella.



En particular sobre la preparación del curso escolar 2020-2021 manifestó que se trabaja en el diseño de las correspondientes adaptaciones curriculares que permitan, entre otros principios esenciales, abordar todos los contenidos establecidos, mantener las frecuencias de cada asignatura, así como integrar diferentes contenidos y actualizarlos.



Otro de los organismos que también informó sobre su quehacer durante esta compleja etapa fue el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya titular Marta Elena Feitó Cabrera, actualizó acerca de la implementación de las 36 medidas de carácter laboral, salarial, de prevención, asistencia y trabajo social, así como de seguridad social que en el actual contexto se han ido aplicando.



Todas ellas –ratificó- se mantienen vigentes y no se ha dispuesto ninguna fecha para su terminación. En el momento en que se disponga la etapa de recuperación –precisó- se informará oportunamente al pueblo respecto a cualquier cambio que se realice.



Valoró que, teniendo en cuenta la experiencia que se ha adquirido en este periodo, habrá medidas que deben mantenerse en el tiempo, a partir de los beneficios que ha reportado su aplicación, como es el caso del trabajo a distancia, que en estos momentos practican 627 855 trabajadores.



Sobre estas y otras cuestiones, las ministras de Educación y de Trabajo y Seguridad Social ofrecerán mayores detalles a nuestra población este martes, en el espacio televisivo de la Mesa Redonda.