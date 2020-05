En el esfuerzo de todos radica el éxito contra la epidemia

Con el claro principio de que la batalla contra la COVID-19 en la Mayor de las Antillas es un hecho latente y que ningún resultado, por alentador que se muestre, constituye motivo para descuidar las medidas que desde inicios del año ha venido implementando el Gobierno cubano, en la tarde de este martes volvió a sesionar el grupo temporal de trabajo para enfrentar el nuevo coronavirus, encabezado por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.



Tras una nueva jornada donde se evidencia que continúa descendiendo el número de personas ingresadas en el país para la atención y vigilancia de la enfermedad, el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, informó que la cifra de 2 022 reportada al cierre del lunes es la más baja desde el pasado 22 de abril, fecha en que hubo 10 742 pacientes en las diferentes instituciones.



De las 1 963 personas que hasta la fecha se han diagnosticado como positivas a la COVID-19 en el país -puntualizó el titular- se mantienen ingresadas 170, lo cual significa el 8,6% del total de los confirmados. Detalló que, de ellos, 93 corresponden a La Habana y 62 a Matanzas, las dos provincias que tienen el mayor número de casos activos en la actualidad.



Referido a la tasa de incidencia de casos positivos por cada cien mil habitantes señaló que no refleja cambios, siendo el municipio especial Isla de la Juventud el territorio de mayor acumulado en el tiempo, luego están La Habana, Matanzas y Ciego de Ávila. No obstante, aclaró, en los últimos 15 días es en la provincia matancera donde se manifiesta la tasa de incidencia más elevada, con 61 casos; seguida de La Habana, con 106.



De manera general el país tiene una baja tasa de incidencia, de 1,6 por cada cien mil habitantes, con 180 casos en las últimas dos semanas.

Por otra parte, actualizó que de los 44 eventos de transmisión local que se han abierto se mantienen activos nueve, ubicados en las provincias de La Habana, Mayabeque, Villa Clara, Ciego de Ávila y Holguín, así como en el municipio especial Isla de la Juventud. Explicó que de estos eventos solo reporta nuevos casos el del municipio de Centro Habana, con cuatro pacientes positivos, que se corresponden al foco identificado en la tienda La Época.



Dio a conocer además que este martes cerró el evento de la localidad de Triunvirato, en el municipio matancero de Limonar, tras cumplirse el tiempo establecido para ello.



Como ya es habitual en estos encuentros que se realizan a través de videoconferencia en el Palacio de la Revolución, en el cual también participó el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, se dio seguimiento a la situación epidemiológica de las provincias de La Habana, Matanzas y Ciego de Ávila.



En particular sobre la capital cubana, que continúa siendo la provincia que acumula más muestras positivas en el país, con 955, el gobernador Reinaldo García Zapata comentó que persisten las acciones de control en los tres eventos de transmisión local abiertos, fundamentalmente el del municipio de Centro Habana, donde más movimientos de casos se evidencian en los últimos días, a causa, precisamente, del foco abierto en la tienda La Época.



De manera general apuntó que se constata un índice favorable de ocupación hospitalaria con el 17% y de la terapia intensiva con 4%, lo cual sigue siendo una tendencia a la baja.



Acerca del comportamiento epidemiológico en Matanzas, que contabiliza 192 casos positivos a la COVID-19, el gobernador Mario Sabines Lorenzo especificó que se mantiene un chequeo exahustivo al evento generado en el Hospital Clínico Quirúrgico Universitario Comandante Faustino Pérez, donde de 59 casos confirmados hasta el momento, cinco ya recibieron el alta médica.



Mientras, el gobernador de Ciego de Ávila, Tomás Martín Venegas, expuso que de los 95 casos que se han confirmado en la provincia, ya se han concedido 90 altas clínicas.



Acerca del evento de transmisión local que permanece activo en Turiguanó, municipio de Morón, acotó que de un universo de 1 678 habitantes, se han estudiado 1132, el 98,4% de los cuales ha arrojado resultados negativos. En esa localidad, señaló, se incrementaron las actividades de desinfección durante tres días consecutivos en todas las viviendas y calles, con un asesoramiento directo por parte de un equipo de trabajo del Ministerio de Salud Pública.



Aseguró que en estos momentos se concentran en el cumplimiento estricto de las medidas diseñadas para este tipo de eventos, lo cual permitirá avanzar hacia el cierre de la cuarentena en el poblado.



Más adelante en la reunión, los titulares de Industrias y de la Construcción comentaron acerca del quehacer de ambos ministerios que, sin detener su participación en los programas priorizados del país, han desempeñado también un importante papel en el enfrentamiento al nuevo coronavirus.



El ministro de Industrias, Eloy Álvarez Martínez, enfatizó cómo este sector ha mantenido la vitalidad de sus principales líneas de producción, contribuyendo además de manera decisiva en el aseguramiento logístico en varios escenarios de enfrentamiento a la enfermedad.



Detalló que se mantienen estables las producciones de cloro en la Electroquímica de Sagua, lo cual ha permitido respaldar las entregas de este producto a los diferentes destinos. En tanto, precisó que se han producido más de dos millones de nasobucos; las textileras y empresas de confecciones han elaborado unas 60 000 batas, gorros y piyamas que en su mayoría han sido entregadas ya al sistema de Salud Pública en todos los territorios; y se han confeccionado 416 mil protectores faciales con destino al personal médico y 30 cajas protectoras para la manipulación de los pacientes.



A la par de estas acciones, explicó el titular que continúan laborando con intensidad en la reparación de ventiladores pulmonares y ambulancias, así como en la rehabilitación de ascensores y equipos de clima en instituciones hospitalarias y del sector biofarmacéutico.



Por otra parte, el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, aseveró que en el sector se sigue trabajando en todos los programas, en especial el de la Vivienda, aun cuando solo se mantiene activo el 81% de su fuerza laboral; los interruptos responden fundamentalmente a causas asociadas a riesgos por la edad o determinadas afecciones.



En relación directa con el enfrentamiento a la COVID-19, especificó que han realizado acciones para el acondicionamiento de locales de aislamiento, la rehabilitación de hospitales y la reparación de áreas de cocina, de lavandería y de sistemas hidráulicos.



Al explicar sobre los daños puntuales que han sido ocasionados recientemente por algunos eventos climatológicos en diferentes territorios del país, acotó que las afectaciones más significativas se concentran en los municipios camagüeyanos de Florida y Céspedes, donde ya se ha rehabilitado el 89% de los daños contabilizados en las viviendas.



El principio de trabajo que hemos seguido –afirmó- es el de resolver las afectaciones como parte de las acciones contenidas en la Política de la Vivienda y con los recursos disponibles en cada territorio.



El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, consideró que ambos sectores constituyen un ejemplo de que a pesar de la situación excepcional que vive el país, no se paralizaron sus actividades. A su vez, mantuvieron las prioridades en las inversiones y la vitalidad en las producciones de varias industrias, manifestó.



La manera en que se ha actuado, insistió, nos va a facilitar también que cuando empiece el proceso de recuperación e inicien sus labores la totalidad de las industrias e inversiones, se adopten las medidas que en estos momentos se han ido aplicando y que pueden ser de utilidad más allá del escenario impuesto por el nuevo coronavirus./Yaima Puig Meneses