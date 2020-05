Comparte Díaz-Canel alegría por recuperación de enfermera villaclareña

En su cuenta oficial en la red social Twitter, el mandatario cubano escribió este sábado a primera hora: “La enfermera internacionalista que padeció en formas muy graves la COVID-19 y mantuvo en vilo al país, ya está de vuelta a la vida y a su hogar y agradece haber nacido en Cuba, de lo contrario no hubiera salvado la vida. #CubaSalvaVidas”.



Toda una guerrera, Collado Rodríguez fue dada de alta el viernes último del Hospital Militar Manuel Fajardo, en Villa Clara, donde permaneció ingresada durante 59 días, la mayor parte de estos en la sala de cuidados intensivos, resultado que puede considerarse una verdadera proeza médica.



Camino a casa y con el lógico agotamiento provocado por la larga estadía hospitalaria, tuvo fuerzas para expresar: “Agradezco haber nacido en este país. Si no fuera así, creo que no hubiera salido con vida”.

Igualmente, Yaquelín Collado Rodríguez tuvo palabras de gratitud para el personal médico de la institución y de la provincia, que día y noche se batió por su vida hasta lograr su restablecimiento, así como también a todas las personas que desearon su curación, enviaron mensajes de aliento o llamaron por teléfono al hospital, para interesarse por su estado de salud.



Llevo 33 años de enfermera y, como el resto de los trabajadores de la Salud, soy una guerrera, expresó esta valiente y afortunada mujer, residente en el municipio villaclareño de Caibarién, quien felicitó a todos los hombres y mujeres consagrados al noble empeño de salvar vidas, y los exhortó a seguir siendo solidarios con el mundo.



Collado Rodríguez enfermó de la COVID-19 mientras cumplía misión en la República Bolivariana de Venezuela, tuvo un largo ingreso hospitalario, que incluyó 37 días en terapia intensiva en estado crítico o grave, periodo en el cual por su coraje y disposición de luchar por su vida se ganó el cariño y admiración de más de 160 personas que intervinieron en su recuperación.



Por complicaciones propias de la enfermedad, la paciente debió estar asistida por un ventilador mecánico durante 30 días, lo cual en cualquier lugar del mundo constituye un predictor de mortalidad, pero aun así fue ganada esta batalla.