Ratifican pertinencia de las medidas adoptadas en la batalla contra la COVID-19 (+Audio)

En tal sentido, tras escuchar la acostumbrada actualización que en estos encuentros realiza el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, sobre la situación nacional, el Jefe de Estado reconoció la pertinencia de haber aislado desde los primeros momentos a todos los enfermos y sus contactos, así como a los casos sospechosos, en las instalaciones que para ello se acondicionaron en el territorio nacional. Esto nos dio la oportunidad –dijo– de identificar a un mayor número de personas y cortar fuentes de contagio.



En este encuentro, y teniendo en cuenta el complejo escenario que persiste en La Habana, donde al cierre de este miércoles se reportaron diez nuevos casos positivos a la covid-19, el gobernador, Reinaldo García Zapata, informó a la dirección del país, a través de videoconferencia, acerca de las acciones que en la provincia se realizan para garantizar la certificación de los focos y mantener una estrecha vigilancia en los ocho eventos de transmisión que permanecen activos.



García Zapata puntualizó que ya se inició en el municipio de La Habana Vieja la aplicación de las medidas diseñadas para reforzar el aislamiento social en ese territorio, con lo cual se debe contribuir a disminuir posibles fuentes de contagio. Como parte de estas decisiones, precisó que a partir del viernes solo podrán comprar en las tiendas de este municipio las personas que residen en él.



Sobre la provincia de Villa Clara, el gobernador Alberto López Díaz informó que ya se han recuperado y dado de alta 177 pacientes, en tanto se mantienen controlados los tres eventos de transmisión local que permanecen activos en el territorio: dos en el municipio de Santa Clara y uno en Camajuaní, este último previsto a cerrar este viernes.



En la cita de este jueves, el ministro de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz, se refirió a las principales medidas de ahorro de electricidad implementadas, tanto en el sector estatal como en el residencial, las cuales han contribuido significativamente a disminuir en las últimas semanas los índices de consumo totales de energía eléctrica en el país, sobre todo en los horarios pico.



El titular insistió en que para mantener esa tendencia en la disminución de los consumos, se requiere lograr una sistematicidad en la aplicación de las medidas diseñadas. En tal sentido, destacó además la importancia de continuar las acciones encaminadas a elevar la conciencia ciudadana y contribuir a reforzar los hábitos de ahorro en la población.







EXPRESA DÍAZ-CANEL ORGULLO POR LA CIENCIA CUBANA



Para continuar evaluando desde la ciencia qué más se puede hacer para enfrentar la epidemia del nuevo coronavirus y cómo ayudar también a otras naciones que lo necesiten, tuvo lugar un nuevo encuentro de la dirección del país con expertos de Salud Pública y científicos de varios sectores, que han estado en la batalla contra la covid-19 desde los primeros momentos.



Durante el intercambio –que habitualmente encabezan el Presidente de la República y el Primer Ministro–, la directora del Centro de Inmunoensayo, Niurka Carlos Pías, ofreció detalles sobre el diagnosticador del sars-cov-2, que utiliza el Sistema Ultramicroanalítico (suma) y que ya se emplea en labores de pesquisaje en los municipios habaneros de Centro Habana y Plaza de la Revolución. Esta es una herramienta de búsqueda –insistió– y lo confirmatorio sigue siendo el pcr en tiempo real.



Al referirse al comportamiento de los modelos de pronóstico de la enfermedad, el decano de la Facultad de Matemática y Computación, Raúl Ginovart, enfatizó en que el país continúa transitando por el escenario más favorable, lo cual ha sido posible, en gran medida, a causa de la estrategia de aislamiento temprano a las personas sospechosas y sus contactos. «Aislar a las personas, aunque ha sido costoso, sirvió para cortar la transmisión y fue una acción fundamental», consideró.



No obstante –señaló– si se relajan las medidas de aislamiento social pueden volver a subir los números.



En tal sentido, el Presidente Díaz-Canel ratificó que, aun cuando nos mantenemos en un escenario favorable, no puede existir confianza en ningún momento, pues no podemos perder ahora todo lo que hemos ido avanzando.



Como parte del fructífero encuentro, la decana de la facultad de Geografía de la Universidad de La Habana, Nancy Pérez Rodríguez, se refirió al uso de los sistemas de Información Geográfica, que han posibilitado identificar las áreas de salud que presentan mayores vulnerabilidades y estudiar diversos factores que favorecen la transmisión del virus.



Esta herramienta –consideró– ha sido de gran utilidad en el manejo de la epidemia en la capital, y puede ser empleada de manera general en todo el territorio nacional.



Con relación al enfrentamiento a la epidemia, el mandatario cubano reconoció la intensa actividad científica que se ya ha desarrollado en estos meses de arduo trabajo. Ya podemos hablar –acentuó– de resultados que se van perfilando y van camino a una consolidación. El aporte que están haciendo en medio de una complejidad como esta –acentuó– es de las cosas que a uno le reafirman el orgullo por la ciencia cubana y por todo el desarrollo que ha tenido dentro de la Revolución.