Rechaza canciller de Cuba nueva acción de EEUU contra la isla

El Departamento de Estado de Estados Unidos pone a Cuba en la lista espuria países no cooperan en lucha contra el terrorismo, pero no impidió ni condena ataque terrorista contra nuestra Embajada en Washington, escribió el titular de Relaciones Exteriores en Twitter.



Rodríguez denunció en esa red social que la nación norteña esconde su historial de terrorismo de Estado contra Cuba e impunidad de grupos violentos en su territorio.



En la jornada, el director general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, subrayó en Twitter que hay una larga historia de actos terroristas cometidos por el Gobierno de Estados Unidos contra su país.



Muchos de esos actos con la complicidad de las autoridades estadounidenses e individuos y organizaciones que ejecutan esas acciones desde territorio estadounidense, subrayó el diplomático.



El Departamento de Estado estadounidense incluyó este miércoles a Cuba, Venezuela, Irán, Siria y la República Popular Democrática de Corea en su lista de países que "no cooperan completamente" con sus esfuerzos antiterroristas.



El texto divulgado refiere que con base a esa normativa, se prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa a estos Estados.



Cuba no formaba parte de esa lista desde 2015, cuando fue sacada luego de permanecer en ella durante 33 años, refieren medios de prensa.



La más reciente de las denuncias de Cuba frente a las acciones terroristas en su contra fue el ataque a su Embajada en Estados Unidos el pasado 30 de abril, sin respuesta aún del Ejecutivo de Donald Trump.