En Audio: Un Primero de Mayo dedicado a la Vida

Héroe del Trabajo de la República de Cuba, Profesor Titular y Consultante de la Universidad villaclareña, Título de Doctor Honoris Causa de la propia casa de altos estudios y Premio Nacional de Pedagogía, son algunas de sus distinciones, pero la más grande no es tangible, y es el amor que le profesan sus discípulos, algunos hoy brillantes profesionales, al profesor Juan Virgilio López Palacios.



“En mis 66 años de docencia, de los cuales 60 he desarrollado en la Universidad para mí es una satisfacción cuando me encuentro con un ex alumno, si me saluda como maestro ya sé que fue mi alumno en la primaria, si me dice profesor lo fue en la universidad”.



Profesor ¿cuán complejo es para un héroe del Trabajo de la República de Cuba desempeñar una profesión donde los resultados no pueden tocarse con las manos?



“No es difícil, Fidel tiene una expresión: “Las decenas de miles de científicos y médicos con que cuenta nuestro país han sido educadas en la idea de salvar vidas”Y es cierto, ese es el orgullo también de los médicos que son educadores. Es una carrera que hay que desarrollarla con una vocación de sacerdocio teniendo en cuenta que tenemos una misión extraordinaria: educar a las presentes y futuras generaciones.



Profesor, será éste un Primero de Mayo especial



“Este Primero de Mayo de 2020, pienso yo, está dedicado a la vida, porque sin ella es imposible construir, es imposible comunicar, investigar, y sobre todo hacer. Y de cubano a cubano les digo la hora es de cuidarse para cuando todo pase regresar a nuestras plazas, y los niños a nuestras escuelas y nosotros a nuestras cátedras en la universidad. Podremos entonces abrazarnos, hacernos fotos y contar qué hemos hecho.



Abrazarnos sí con la fuerza inefable de una madre, de un padre cuando recibe a un hijo y sobre todo con la fuerza de un país que está lleno de héroes anónimos que quizás no lean muchas veces una crónica porque ahora mismo salvan vidas.



Este año extrañaré mucho no estar en la Plaza. He estado 3 veces en la José Martí en La Habana, pero sobre todo estar en la Plaza del Che, en Santa Clara con los compañeros del Buró Sindical de la Universidad Central de Las Villas, desfilo siempre con ellos, pero el próximo viernes estaré en mi casa celebrando como si estuviera en la Plaza”.