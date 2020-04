Organización hospitalaria y control de focos, prioridades para vencer a la COVID-19 (+Audio)

Por una mayor organización hospitalaria, más control sobre los focos de transmisión y el incremento de la protección del personal de la salud, se pronunció este sábado el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el habitual encuentro del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19.



El Jefe de Estado puntualizó que “desde Salud Pública tenemos que seguir precisando la organización hospitalaria, para que los hospitales no estén sobrecargados de pacientes que aún no están confirmados y que eso nos complique el contagio allí”.



Además, acotó el mandatario: “hay que trabajar fuertemente en los focos de transmisión que tenemos detectados y en los que se detecten”. Precisó que en el momento en que estamos, hay que cerrar en todos esos focos, para trabajar diferenciadamente y organizados.



“Con las medidas que hemos ido tomando -aseguró Díaz-Canel- nos hemos puesto sobre la curva del escenario más favorable”. A esas prioridades, señaló el presidente cubano, se suma la protección del personal médico que se mantiene en la primera línea de este combate.



Durante el intercambio, realizado a través de videoconferencia, desde el Palacio de la Revolución, el ministro de Salud Pública José Angel Portal Miranda, ofreció una información actualizada acerca del comportamiento de la pandemia a nivel internacional, regional y en el país, donde permanecen abiertos 39 eventos de transmisión local.







En este tema, confirmó que en abril deben cerrarse los de la comunidad Camilo Cienfuegos, en el municipio Consolación del Sur, en Pinar del Río; el consejo popular Acosta, del municipio 10 de Octubre, en La Habana; Naranjal, del municipio de Matanzas; Turiguanó, del municipio de Morón, en Ciego de Ávila; así como Nicaragua y Avenida Cárdenas, ambos del municipio de Banes, en Holguín.



Portal Miranda aclaró que estos eventos deben culminar por el tiempo que llevan sin casos positivos; pero hasta que no cumplan los ciclos de dos periodos de incubación de la enfermedad, que son 28 días, no cierran, para mantener todas las medidas de control.



Al responder una pregunta del mandatario cubano, referida a la organización de un servicio de consulta sicológica para los ciudadanos, el titular de Salud Pública también informó que ya se encuentra conformado un programa integral con la participación de especialistas que atenderán a la población, a los trabajadores de la salud, y a quienes se encuentran en los centros hospitalarios relacionados con la COVID-19.



En este tema, el Viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda subrayó la importancia de estas acciones para ayudar a contrarrestar los efectos sicológicos derivados de la compleja situación epidemiológica.







Durante la reunión, las máximas autoridades de los Consejos Provinciales de Defensa de La Habana, Villa Clara y Holguín informaron acerca del cumplimiento de las medidas que se implementan en sus respectivos territorios para enfrentar la pandemia.



En el caso de la capital, es la provincia con mayor casos de contagiados en el país y presenta 12 eventos de transmisión local, lo que ha generado que se sigan reforzando las acciones de aislamiento social en la ciudad más poblada de Cuba.



Por otra parte, el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila presentó un informe acerca de las medidas que se aplican en ese sector en el actual escenario de combate contra la COVID-19.







Explicó que se propone mantener la suspensión del servicio de revisión técnica automotor hasta el 30 de junio y extender hasta el 30 de julio la vigencia de los certificados que se vencían en el mes de marzo.



El Titular de Transporte también acotó que está asegurado el reintegro del boleto de pasaje de transporte terrestre y marítimo sin costo adicional por tres meses, hasta el 24 de junio de 2020.



Al concluir la reunión, a la que asistió además el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz llamó a trabajar para que este sea un fin de semana en Cuba con el mayor aislamiento social posible.