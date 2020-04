Evalúa Gobierno cubano medidas adoptadas ante el nuevo coronavirus

Tras un día sin que se reportaran fallecidos en el país a causa del nuevo coronavirus, el Gobierno cubano, encabezado por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, evaluó este martes las medidas adoptadas como parte del Plan de prevención y control para hacer frente a la covid-19.



Durante el habitual encuentro, que como medida de aislamiento ante la epidemia se realiza desde esta semana a través de videoconferencia con los integrantes del grupo de trabajo temporal, el Jefe de Estado destacó «que hoy fue un día donde tuvimos 11 nuevas altas; por lo tanto, ya tenemos 132 personas que padecieron la enfermedad y a las que la medicina cubana las ha salvado».



Asimismo, acentuó que este será un dato que se irá incrementando en los próximos días, en la misma medida en que los primeros pacientes que se enfermaron ya van superando la etapa de recuperación.



De manera especial, el Presidente Díaz-Canel dio a conocer detalles sobre la reunión desarrollada en la mañana de este martes con dirigentes del sistema de Salud Pública y con un grupo de expertos, donde se presentó la organización de la etapa más compleja de la epidemia, lo cual se ha trabajado de una manera integral y ofrece seguridad de cómo podemos enfrentar esa etapa, comentó.



A su vez, subrayó la estrecha relación que todo ello tiene con un grupo de aseguramientos que hay que seguir potenciando; así como con el entrenamiento y la preparación del personal, sobre todo en los nuevos lugares que se abrirían para la atención a los pacientes enfermos con la covid-19. El encuentro –reflexionó– fue un avance importante que «nos ayudó a unir criterios, sobre todo desde la perspectiva de los expertos».

Por su parte, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, al actualizar sobre la situación de la Covid-19 en Cuba, informó de la apertura de tres nuevos eventos de transmisión local, dos en la provincia de Holguín (uno en el reparto 26 de Julio, de la capital provincial, y otro en Banes), y uno en Guantánamo (en el municipio de Baracoa), con los cuales suman 20 los hechos de este tipo en el país.



Más adelante, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, se refirió a varias propuestas que se evalúan relacionadas con los servicios bancarios, para eliminar las aglomeraciones de personas en sus instituciones.



Entre ellas destacó la de no tratar como vencidas las tarjetas magnéticas y renovarlas mediante el empleo de un sistema automatizado, para que las personas no tengan que acudir a las instituciones bancarias a realizar ese trámite. Igualmente, dijo que se suspenderá, por el momento, la aprobación de nuevas tarjetas para pagos de salarios en los centros de trabajo, lo cual también genera gran cantidad de personas en los bancos.



Gil Fernández comentó, además, que en la evaluación realizada se pudo comprobar que una buena parte de quienes están acudiendo a los bancos en estos momentos para obtener tarjetas magnéticas y depositar dinero en ellas lo hacen con el propósito de realizar luego compras en las tiendas online.



En tal sentido, puntualizó que la decisión es no suspender ese servicio, pues está encaminado a evitar las colas en las tiendas físicas donde se ofertan productos a la población. El camino en ese aspecto, precisó, es el de organizarlo bien, con una estrategia de regulación de las colas para evitar la aglomeración de personas.



Posteriormente, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, se refirió al impacto de las 80 medidas que han sido adoptadas en el sector en el actual escenario y que se corresponden con diferentes actividades.



Informó que en el país funcionan cerca de 1 300 puntos de venta de hipoclorito y que la entrega de la canasta familiar normada se realiza sin problemas.