Proteger la esperanza del mundo

Beatriz Rodríguez Sandeliz tiene 30 años. Es Especialista de Primer Grado en Pediatría y jefa del Servicio de Respiratorio del Hospital Infantil “José Luis Miranda”, de Santa Clara, Villa Clara. La Dra. Beatriz formó, en inicios, junto al Dr. Marbin Machado Díaz, también del Infantil y los Dres. Lissy Pérez Leal y Richard Godoy León, del Hospital Militar “Manuel Fajardo”, el equipo de ocho pediatras que, en la actualidad atienden a los infantes que sean contactos, sospechosos o contagiados con el coronavirus SARS-CoV-2.

"Si supieran lo difícil que es ver a una niña de 12 años echarse a llorar porque su PCR ha dado positivo, no fuéramos tan irresponsables y nos quedaríamos en casa. Duele ver a un niño indefenso llorar porque no hemos sido consecuentes y hemos fallado en no proteger a los que son la esperanza del mundo", comenta esta joven galeno con solo 6 años de graduada, y de ellos 3 como pediatra.

(Textos y fotos de Yudith María Delgado Rodríguez y Félix Alexis Correa Álvarez)