Ante el avance de la COVID-19 se aplican nuevas medidas en el transporte y el comercio

En el transporte público urbano e intermunicipal, a pesar de todas las medidas de desinfección de los medios de transporte, el uso obligatorio del nasobuco y la delimitación parcial de algunos servicios que han adoptado algunas provincias, la realidad es que se aprecia un incremento de la movilidad y un hacinamiento permanente en los ómnibus, afirmó Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte, durante su comparecencia en este espacio radiotelevisivo.



Teniendo en cuenta lo anterior

–dijo– y apegado a la premisa de nuestra Revolución de que la vida de las personas es lo más importante, se decidió paralizar el servicio de transporte público urbano, especificando que ello incluye los ómnibus, ruteros y otras modalidades de transporte de pasajeros estatales y privadas, como los coches y bicitaxis. Su alcance incluye, además, los servicios intermunicipales y rurales, aclaró.



«Se trata de una paralización total de todos los servicios de transporte público, estatales y no estatales en el país».



Esta medida, informó, se implementará a plenitud a partir del sábado 11 de abril, aunque durante este viernes se producirá una reducción sensible en todos los servicios.



Según explicó Rodríguez Dávila, el transporte que se mantendrá estará en función de los trabajadores, que realizan actividades priorizadas y servicios vitales, diligencias necesarias como los medibus y las hemodiálisis, u otras debidamente autorizadas por los consejos de defensa.



No obstante, señaló, se ha previsto crear en los consejos de defensa un mecanismo de atención a casos puntuales, que puedan presentarse de personas que requieran moverse por alguna urgencia.



Otra de las decisiones, indicó, es establecer como límite de ocupación de los medios de transporte autorizados a seguir circulando el 50 % de su capacidad, de modo tal que se garantice una distancia prudencial entre las personas. Por ejemplo, en los casos de asientos dobles, será un pasajero por asiento y se delimitará igual la cantidad de personas que puedan ir de pie.



Estas decisiones, precisó, están encaminadas a evitar el hacinamiento, y se aplican igual para el transporte privado autorizado a circular.



Durante su comparecencia, el Ministro del Trasporte ratificó el uso del nasobuco para viajar en cualquier medio de transporte e implementar, además, el empleo obligatorio de hipoclorito en las manos de los viajeros al abordar los medios de transporte colectivo.



Asimismo, se prohíbe la transportación de pasajeros en medios de transporte de carga y los casos que, excepcionalmente, se autoricen, deberán cumplir lo establecido en cuanto a la delimitación de personas a bordo.



EN EL COMERCIO INTERIOR



Por su parte, Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior, informó que el sistema de comercio diariamente evalúa todas las medidas y se analiza el impacto de estas en la población. «Con ese principio las acciones que se han ido incorporando están relacionadas, fundamentalmente, a suministrar los productos necesarios de alimentación y aseo. A la canasta básica, por ejemplo, se le adicionó el chícharo, además de la libra de pollo adicional, que empezará a distribuirse en la segunda quincena de abril».



Sobre los módulos de higiene, precisó que al cierre de este jueves, 84 municipios ya habían recibido el jabón de lavar y el de tocador. En el caso de la crema dental y el detergente líquido, podrán adquirirse durante un periodo de tres meses, en dependencia de su disponibilidad.



También continúa la venta de cloro y su distribución a partir del comportamiento epidemiológico de cada localidad. «Hoy, nueve territorios presentan un per cápita inferior al promedio del país (1,5 litros)».



Sobre la necesidad de eliminar las colas, resaltó que las cadenas de tienda se han convertido en el escenario más propenso a ello, aun cuando en muchas ocasiones se debe a indisciplinas de la población.



«Se coordina diariamente con varios organismos, para organizar hacia dónde va el producto. Es importante destacar que, además, se han incorporado productos, que estaban destinados al turismo, en cantidades limitadas y en lugares puntuales, porque no cubre lo suficiente, de ahí que no se cumpla con la demanda de las personas de incluirlos en la canasta básica», afirmó.



Sobre la gastronomía, se refirió fundamentalmente a la suspensión de las ventas en las unidades gastronómicas estatales y cuentapropistas, las que solo ofertarán sus servicios para llevar y hasta las ocho de la noche.



La Ministra esclareció, además, que las cafeterías que prestaban servicio 24 horas lo harán solo 12 horas, y se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas.



Entre otras nuevas medidas a implementar, Díaz Velásquez puntualizó el reacondicionamiento de lugares comerciales para la venta de los productos de aseo y alimentos. Además, explicó que se incorporarán todas las cajas registradoras para la venta de todos los productos, de manera que se agilice esa gestión y se eviten aglomeraciones para el pago. Igualmente, se paraliza la venta de toda la mercancía que no entre en las de categoría de aseo, higiene, alimento, y se comenzará la confección de módulos, para el acceso a la población.



En estas circunstancias de aislamiento, una alternativa que Díaz Velásquez consideró oportuna, es la del comercio electrónico, sobre lo que informó de la apertura de siete nuevas tiendas en la capital con esta modalidad, además de las existentes. A decir de la Ministra, estas tiendas fueron revisadas, sobre todo, para realizar igualmente la venta de forma regulada.



Indicó que a partir de este viernes 10 de abril, se suprime temporalmente la venta en los grandes centros comerciales, empezando por La Habana. Las tiendas Cuatro Caminos, Carlos iii, La Puntilla, El Náutico, 3ra. y 70, La Época y 5ta. y 42 no estarán abiertas al público; solo se mantiene la venta en departamentos habilitados para la venta en mlc. Esta medida se evaluará en otras provincias.



Las medidas a partir del 11 de abril en el Transporte:



Se paraliza el transporte público urbano, intermunicipal y rural, de ómnibus, boteros y otras formas estatales y privadas. Incluye coches y bicitaxis.



Se mantendrá solo el transporte para actividades priorizadas y servicios vitales, con regulaciones como la de establecer un límite de ocupación hasta el 50 % de la capacidad del medio.



Habrá un sistema de atención a casos puntuales para permitir movilidad imprescindible.



Se ratifica el uso obligatorio del nasobuco y del hipoclorito de sodio en los medios que queden funcionando.



Se suspende el apoyo que ofrecen los vehículos estatales en paradas y puntos de recogida.



Se suspende la transportación de pasajeros en medios para traslados de cargas.



A los transportistas por cuenta propia se les suspende la licencia operativa, y quedan libres del pago de impuestos y de otros trámites asociados a la actividad, hasta que cesen las restricciones. Se eximen los medios contratados por los Consejos de Defensa para servicios priorizados.



Comercio Interior:



Se reacondicionarán las unidades comerciales para la venta exclusiva de alimentos, de productos de aseo, de higiene y de canastilla, así como los comercializados en MLC. Se paraliza la venta del resto de los surtidos.



Todas las cajas registradoras en las tiendas se habilitarán para la venta de todos los productos autorizados.



Se confeccionarán módulos de aseo y alimentos para dinamizar las ventas en las unidades comerciales.



Se organizarán ventas móviles coordinadas con los consejos de defensa para acercar los productos a determinados barrios.



Ampliarán la posibilidad de llevar la venta de módulos a centros laborales priorizados y servicios vitales.



Se ajustaron las nomenclaturas de ofertas de las tiendas virtuales (comercio electrónico), la venta se hará de forma regulada y se ampliará y promoverá ese servicio.



A partir del 10 de abril se suprimen las ventas en los grandes centros comerciales, excepto en los departamentos en mlc.



Se suspende la venta de bienes en la red de tiendas del Comercio para artículos industriales.



Se suspenden los servicios gastronómicos en las unidades. Solo habrá ofertas para llevar, y hasta las 8:00 p.m.

Las cafeterías que funcionaban 24 horas, lo harán solo por 12 horas.



Queda suspendida la venta de bebidas alcohólicas en las unidades gastronómicas. Solo se expenderá en tiendas y en los mercados ideales.



Los servicios de belleza se limitarán adonde haya condiciones higiénico-sanitarias, que garanticen la protección de clientes y trabajadores.



Las unidades de alojamiento no prestarán servicios.